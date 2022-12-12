Telegraf.news
ru

Доллар вырос до максимума за 5,5 недель на белорусских валютных торгах

Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 декабря доллар вырос до максимума за 5,5 недель, а российский рубль немного подешевел.

Кроме того, евро подскочил до максимума за 4 месяца, заметили аналитики banki24.

По итогам валютных торгов на БВФБ на 12 декабря, ситуация следующая:

  • USD: 2,4843 +0,0124 (+0,50%);
  • EUR: 2,6147 +0,0225 (+0,87%);
  • RUB: 3,9611 −0,0008 (−0,02%);
  • CNY: 3,5575 +0,0085 (+0,24%).

image

Также специалисты banki24 подчеркнули, что по евро прошло всего 2 сделки суммарным объемом 0,112 млн. EUR. А это, по их словам, исторический минимум.

Напомним, что Нацбанк Беларуси решил исключить евро из корзины валют с 12 декабря 2022 года.

Темы: