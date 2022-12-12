Доллар вырос до максимума за 5,5 недель на белорусских валютных торгах
📷 Фото
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 декабря доллар вырос до максимума за 5,5 недель, а российский рубль немного подешевел.
Кроме того, евро подскочил до максимума за 4 месяца, заметили аналитики banki24.
По итогам валютных торгов на БВФБ на 12 декабря, ситуация следующая:
- USD: 2,4843 +0,0124 (+0,50%);
- EUR: 2,6147 +0,0225 (+0,87%);
- RUB: 3,9611 −0,0008 (−0,02%);
- CNY: 3,5575 +0,0085 (+0,24%).
Также специалисты banki24 подчеркнули, что по евро прошло всего 2 сделки суммарным объемом 0,112 млн. EUR. А это, по их словам, исторический минимум.
Напомним, что Нацбанк Беларуси решил исключить евро из корзины валют с 12 декабря 2022 года.
Темы: #Экономика #Беларусь #Курсы валют