Доллар вырос до максимума за 5,5 недель на белорусских валютных торгах

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Опубликовано: 12.12.2022 13:25 , Обновлено: 12.12.2022

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 декабря доллар вырос до максимума за 5,5 недель, а российский рубль немного подешевел.

Кроме того, евро подскочил до максимума за 4 месяца, заметили аналитики banki24.

По итогам валютных торгов на БВФБ на 12 декабря, ситуация следующая:

USD: 2,4843 +0,0124 (+0,50%);

EUR: 2,6147 +0,0225 (+0,87%);

RUB: 3,9611 −0,0008 (−0,02%);

CNY: 3,5575 +0,0085 (+0,24%).

Также специалисты banki24 подчеркнули, что по евро прошло всего 2 сделки суммарным объемом 0,112 млн. EUR. А это, по их словам, исторический минимум.

Напомним, что Нацбанк Беларуси решил исключить евро из корзины валют с 12 декабря 2022 года.