Доллар в Беларуси взлетел до максимума за 2 недели, а евро и российский рубль упали. Что с юанем?

Опубликовано: 03.02.2025 13:08 , Обновлено: 03.02.2025

В понедельник, 3 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар развернулся и вырос до максимума за последние 2 недели, а евро, наоборот, откатился до минимума более чем за месяц. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют, а также китайского юаня установили на вторник, 4 февраля.

Напомним, ещё в конце прошлой недели после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4003 белорусских рубля (-0,38%);

евро — 3,5525 белорусских рубля (-0,10%);

100 российских рублей — 3,4412 белорусских рубля (+0,11%);

10 китайских юаней — 4,6674 белорусских рубля (+0,15%).

В понедельник, 3 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4310 белорусских рубля (+0,90%);

евро — 3,5300 белорусских рубля (-0,63%);

100 российских рублей — 3,4319 белорусских рубля (-0,27%);

10 китайских юаней — 4,6607 белорусских рубля (-0,14%).

Чего ждать от доллара на текущей неделе?

Исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв отметил, что начиная с третьей декады января российский рубль занял достаточно равновесную позицию, не демонстрируя тренда ни на повышение, ни на понижение. По его словам, это позволило белорусскому рублю на краткосрочном горизонте “переломить девальвационную тенденцию” и укрепиться на бирже в пятницу, 31 января, до отметки 3,4 за доллар.

На текущей неделе, согласно прогнозу эксперта, скорее всего не произойдёт никаких событий, которые могли бы существенно повлиять на курс рубля, поэтому ситуация прошлых 7 дней, по всей видимости, сохранится, и “американец” будет находиться в пределах 3,4 рублей. Тем не менее Усачёв обратил внимание, что средне- и долгосрочный прогноз остаётся неизменным — умеренные девальвационные процессы российского и белорусского рубля неизбежны, передал Интернет-портал Office Life.

Ранее Telegraf.news писал, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллару в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако не все так однозначно: эксперт не исключил прилёта «какого-то неожиданного черного лебедя».

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару