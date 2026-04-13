Доллар в Беларуси уже продемонстрировал самое быстрое падение в году. Опустится ли ниже 2,8 BYN?

Опубликовано: 13.04.2026 08:43 , Обновлено: 13.04.2026

На прошлой неделе курс доллара в Беларуси на фоне событий на мировом топливном рынке резко упал до 2,8569 рубля. Финансисты констатировали самое быстрое падение курса американской валюты в этом году и дали прогноз, что будет с долларом в ближайшее время - опустится ли курс ниже отметки в 2,8 рубля?

Всего за неделю курс доллара в Беларуси снизился на 2,71%. Причиной столь сильного падения доллара в Беларуси финансовый аналитик Михаил Грачев в комментарии порталу Myfin.by назвал превышение предложения иностранной валюты над спросом на российском рынке на фоне ожидания дополнительных поступлений от продажи нефти и газа.

Так, уже к началу апреля цена на российскую нефть марки Urals оказалась выше эталонной марки Brent: когда за норвежский сорт на рынке давали 98-110 долларов за баррель, российский шёл по 110-116 долларов за баррель. Разумеется, этому способствовала неопределённость на Ближнем Востоке.

“В прошлую субботу в Пакистане прошли первые переговоры между официальными представителями США и Ирана, но конкретных результатов они не принесли. Впрочем, судя по публикуемым выступлениям первых лиц сторон конфликта, противоречия между ними столь глубоки, что принятие какого-либо вразумительного решения с первой попытки маловероятно”, - отметил Грачев.

Именно поэтому, по мнению эксперта, цены на нефть и золото на мировом рынке снова вернулись в “конфликтный” диапазон. Давать прогнозы на этом фоне весьма проблематично, поскольку сейчас как оптимистичный, так пессимистичный сценарий развития событий специалисты называют в равной степени вероятными.

Тем не менее, как минимум один фактор, влияющий на курс валют в Беларуси, по мнению экспертов, является предсказуемым - сокращение дефицита российского бюджета благодаря дополнительным нефтегазовым доходам.

“В апреле-мае есть вероятность сокращения этого показателя, следовательно, причин для роста курса доллара на внутреннем рынке ближайшие месяц-два не просматривается. С учётом этого, на белорусском валютном рынке обменный курс доллара вряд ли перейдёт в стадию роста, а, скорее всего, продолжит скольжение вниз”, - сделал свой прогноз Грачев.

По его расчётам, доллар в Беларуси уже на этой неделе может подойти к годовому минимуму в 2,8 рубля.

Кстати, на прошлой неделе Минфин Беларуси констатировал повышение спроса на серебро и золото у граждан. В ведомстве усмотрели в этом признал “недоверия населения к иностранным валютам”.

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