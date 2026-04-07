Белорусы бросились скупать золото и серебро — Минфин

Опубликовано: 07.04.2026 09:09 , Обновлено: 07.04.2026

В Беларуси наблюдается повышенный спрос на серебро и золото. Об этом сообщили в Министерстве финансов Беларуси. Сейчас белорусы могут купить мерные слитки в сети «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» и банках.

«Повышенный интерес со стороны населения обусловлен, прежде всего, ростом цен на драгоценные металлы на мировом рынке и недоверием населения к иностранным валютам», — отметили в главном управлении драгоценных металлов и драгоценных камней. В Минфине не уточнили, каким именно иностранным валютам белорусы перестали доверять.

Тем не менее в ведомстве приняли решение расширить ассортимент мерных слитков драгметаллов. К концу 2025 года в продаже были доступны мерные слитки из золота номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 г и серебра номиналом 100, 250, 500 и 1000 г.

Также с учётом повышенного спроса с марта текущего года в продажу поступили мерные слитки из серебра номиналом 50 г.

Кстати, с 2022 года Министерством финансов совместно с ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» — управляющей компанией холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» — организовано производство импортозамещающих мерных слитков из золота и серебра на территории Беларуси. Первые слитки были произведены из золота методом штамповки номиналом 1, 5, 10, 20 и 50 г.

Ранее Национальный банк Беларуси опубликовал свежую статистику по золотовалютным резервам (ЗВР) страны. По итогам марта они резко сократились - сразу на 1,1 млрд долларов. Это первое падение показателя за последние 15 месяцев. Разобрались, чем вызвано столь стремительное падение ЗВР.

Причём именно потеряла, а не потратила: в Нацбанке признали , что сокращение объёма ЗВР было связано со снижением цен на золото на международных финансовых рынках.

ЗВР Беларуси впервые за 15 месяцев сократились – сразу на 1,1 млрд долларов