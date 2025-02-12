Доллар в Беларуси упал на 0,89%, а евро — на 1%. На сколько вырос российский рубль?

Опубликовано: 12.02.2025 13:11 , Обновлено: 12.02.2025

В среду, 12 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро заметно подешевели. Так, "американец" упал до своего минимума за последние 3 месяца, а "европеец" — за полгода. Что касается российского рубля, то валюта РФ поднялась до максимума за 5 месяцев. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы установили на четверг, 13 февраля.

Напомним, во вторник, 11 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,3596 белорусских рубля (-0,64%%);

евро — 3,4650 белорусских рубля (-1,37%);

100 российских рублей — 3,4756 белорусских рубля (+0,56%);

10 китайских юаней — 4,5993 белорусских рубля (-0,59%).

Спустя сутки, 12 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,3296 белорусских рубля (-0,89%);

евро — 3,4305 белорусских рубля (-1,00%);

100 российских рублей — 3,4785 белорусских рубля (+0,08%);

10 китайских юаней — 4,5537 белорусских рубля (-0,99%).

Доллар станет ещё дешевле?

Согласно прогнозу финансового консультанта Михаила Грачёва, в течение этой недели на белорусском валютном рынке рубль останется в силе, а курс доллара «может соскользнуть» до отметки 3,350. Что касается валюты РФ, то, по его мнению, возможен рост до 3,500 за 100 российских рублей, передал Интернет-портал Myfin.

Ранее Telegraf.news писал, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллара в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако не все так однозначно: эксперт не исключил прилёта «какого-то неожиданного чёрного лебедя».

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару