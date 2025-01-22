Доллар в Беларуси упал до минимума за 4 недели, а российский рубль достиг максимума за 12 дней. Что с евро?

Опубликовано: 22.01.2025 13:13 , Обновлено: 22.01.2025

В среду, 22 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар просел до своего минимума за последние 4 недели, евро остался на месте, а российский рубль поднялся на максимум за 12 дней. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют, а также китайского юаня установили на четверг, 23 января.

Напомним, ещё во вторник, 21 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4430 белорусских рубля (-0,47%);

евро — 3,5612 белорусских рубля (+0,08%);

100 российских рублей — 3,3782 белорусских рубля (+0,21%);

10 китайских юаней — 4,7113 белорусских рубля (-0,34%).

Спустя сутки, 22 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4107 белорусских рубля (-0,94%);

евро — 3,5612 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,4094 белорусских рубля (+0,92%);

10 китайских юаней — 4,6820 белорусских рубля (-0,62%).

Что будет с курсом рубля в ближайшее время?

На этот вопрос изданию Office Life [link href=“https://officelife.media/news/59555-chto-budet-s-rublem-i-pereshagnet-li-bitkoin-otmetku-v-110-tys-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] ответил [/link] финансовый аналитик Александр Шкут. Он назвал нынешний курс белорусского рубля «сбалансированным» и заявил, что в ближайшее время ждать резкого роста или, наоборот, падения курса доллара не стоит. Это может произойти лишь в случае «каких-то резких заявлений» со стороны новой администрации США или под влиянием других событий на финансовых рынках и в геополитике.

Шкут обратил внимание на два основных фактора, которые оказали влияние на курс белорусского рубля в конце 2024 года:

увеличение золотовалютных резервов на 127,7 млн долларов,

новые американские санкции против нефтедобывающего сектора России.

Оба фактора, по словам специалиста, «оказывали давление» на курс и снижали ликвидность валюты на рынке. Однако сейчас, по словам эксперта, ситуация «стабилизировалась».

Ранее Telegraf.news писал, что в «Беларусбанке» рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот «нет никаких ограничений». По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»