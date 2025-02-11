Доллар в Беларуси упал до минимума за 3 месяца, а евро — за полгода. На какой максимум взобрался российский рубль?

Опубликовано: 11.02.2025 13:25 , Обновлено: 11.02.2025

Во вторник, 11 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар обвалился до своего минимума за последние 3 месяца, евро — за полгода, а российский рубль, наоборот, преодолел четырёхмесячный максимум. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют установили на среду, 12 февраля.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,3813 белорусских рубля (-0,25%%);

евро — 3,5130 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,4562 белорусских рубля (+0,08%);

10 китайских юаней — 4,6268 белорусских рубля (-0,20%).

Спустя сутки, 11 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,3596 белорусских рубля (-0,64%%);

евро — 3,4650 белорусских рубля (-1,37%);

100 российских рублей — 3,4756 белорусских рубля (+0,56%);

10 китайских юаней — 4,5993 белорусских рубля (-0,59%).

Доллар станет ещё дешевле?

Согласно прогнозу финансового консультанта Михаила Грачёва, в течение этой недели на белорусском валютном рынке рубль останется в силе, а курс доллара «может соскользнуть» до отметки 3,350. Что касается валюты РФ, то, по его мнению, возможен рост до 3,500 за 100 российских рублей, [link href=“https://myfin.by/article/currency/dollar-stanet-ese-desevle-v-fevrale-prognoz-po-valutam-35491” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Интернет-портал Myfin.

Ранее Telegraf.news писал, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллара в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако не все так однозначно: эксперт не исключил прилёта «какого-то неожиданного чёрного лебедя».

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару