Доллар в Беларуси упал до минимума за 3,5 недели, а евро пошёл вверх. На сколько подорожала валюта России?

Опубликовано: 21.01.2025 13:16 , Обновлено: 21.01.2025

Во вторник, 21 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар опустился до своего минимума за последние 3,5 недели, а евро и российский рубль, наоборот, пошли вверх. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют, а также китайского юаня установили на среду, 22 января.

Напомним, ещё в понедельник, 20 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4591 белорусских рубля (-0,46%);

евро — 3,5585 белорусских рубля (-0,61%);

100 российских рублей — 3,3712 белорусских рубля (+0,13%);

10 китайских юаней — 4,7276 белорусских рубля (-0,36%).

Спустя сутки, 21 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4430 белорусских рубля (-0,47%);

евро — 3,5612 белорусских рубля (+0,08%);

100 российских рублей — 3,3782 белорусских рубля (+0,21%);

10 китайских юаней — 4,7113 белорусских рубля (-0,34%).

Что будет с курсом рубля в ближайшее время?

На этот вопрос изданию Office Life ответил финансовый аналитик Александр Шкут. Он назвал нынешний курс белорусского рубля «сбалансированным» и заявил, что в ближайшее время ждать резкого роста или, наоборот, падения курса доллара не стоит. Это может произойти лишь в случае «каких-то резких заявлений» со стороны новой администрации США или под влиянием других событий на финансовых рынках и в геополитике.

Шкут обратил внимание на два основных фактора, которые оказали влияние на курс белорусского рубля в конце 2024 года:

увеличение золотовалютных резервов на 127,7 млн долларов,

новые американские санкции против нефтедобывающего сектора России.

Оба фактора, по словам специалиста, «оказывали давление» на курс и снижали ликвидность валюты на рынке. Однако сейчас, по словам эксперта, ситуация «стабилизировалась».

Ранее Telegraf.news писал, что в «Беларусбанке» рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот «нет никаких ограничений». По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.

Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»