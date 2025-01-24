Доллар в Беларуси упал, а российский рубль пошёл на рекорд. Какого максимума достиг за 3 месяца?
В пятницу, 24 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар немного подешевел, а российский рубль и вовсе побил рекорд, подорожав до максимума за последние три месяца. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют, а также китайского юаня установили на предстоящие выходные.
Напомним, ещё в четверг, 23 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:
- доллар — 3,4162 белорусских рубля (+0,16%);
- евро — 3,5537 белорусских рубля (-0,21%);
- 100 российских рублей — 3,4121 белорусских рубля (+0,08%);
- 10 китайских юаней — 4,6822 белорусских рубля (+0,004%).
Спустя сутки, 24 января, итоги валютных торгов такие:
- доллар — 3,4147 белорусских рубля (-0,04%);
- евро — 3,5580 белорусских рубля (+0,12%);
- 100 российских рублей — 3,4235 белорусских рубля (+0,33%);
- 10 китайских юаней — 4,6647 белорусских рубля (-0,37%).
[info_b]Напомним, в Беларуси для сглаживания резких колебаний курсов валют используется механизм привязки курса белорусского рубля к корзине валют. В настоящее время в неё входят российский рубль (с весом 60%), доллар США (30%) и китайский юань (10%).[/info_b]
Что будет с курсом рубля в ближайшее время?
На этот вопрос изданию Office Life [link href=“https://officelife.media/news/59555-chto-budet-s-rublem-i-pereshagnet-li-bitkoin-otmetku-v-110-tys-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] ответил [/link] финансовый аналитик Александр Шкут. Он назвал нынешний курс белорусского рубля «сбалансированным» и заявил, что в ближайшее время ждать резкого роста или, наоборот, падения курса доллара не стоит. Это может произойти лишь в случае «каких-то резких заявлений» со стороны новой администрации США или под влиянием других событий на финансовых рынках и в геополитике.
Шкут обратил внимание на два основных фактора, которые оказали влияние на курс белорусского рубля в конце 2024 года:
- увеличение золотовалютных резервов на 127,7 млн долларов,
- новые американские санкции против нефтедобывающего сектора России.
Оба фактора, по словам специалиста, «оказывали давление» на курс и снижали ликвидность валюты на рынке. Однако сейчас, по словам эксперта, ситуация «стабилизировалась».
Ранее Telegraf.news писал, что в «Беларусбанке» рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую, и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на приём каких банкнот «нет никаких ограничений». По словам представителей банка, в последнее время в Интернете появилось много слухов и домыслов, поэтому специалисты решили расставить все точки над i.
Можно ли обменять старые доллары на новые? В «Беларусбанке» объяснили, на приём каких купюр «нет ограничений»