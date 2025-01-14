Доллар в Беларуси снова упал. Как за сутки изменился курс евро и российского рубля?

Опубликовано: 14.01.2025 14:06 , Обновлено: 14.01.2025

Во вторник, 14 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар незначительно подешевел, а евро остался на уровне понедельника. Что касается валюты Российской Федерации, после череды взлётов рубль снова пошёл вниз.

Напомним, ещё вчера, 13 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4983 белорусских рубля (+0,77%);

евро — 3,5924 белорусских рубля (-0,18%);

100 российских рублей — 3,4051 белорусских рубля (-0,01%);

10 китайских юаней — 4,7441 белорусских рубля (+0,04%).

Спустя сутки, во вторник, 14 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4960 белорусских рубля (-0,07%);

евро — 3,5924 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,3991 белорусских рубля (-0,18%);

10 китайских юаней — 4,7418 белорусских рубля (-0,05%).

[info_b]К слову, в Нацбанке [link href=“https://www.nbrb.by/publications/bulletin/stat_bulletin_2024_07.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в 2024 году белорусы продали на 1,7 миллиардов долларов валюты больше, чем купили: 12,77 против 11,07. Что касается юрлиц, за январь-декабрь прошлого года они приобрели на 3,12 миллиардов долларов больше, чем продали: 31,41 против 28,3.

Если говорить о последнем месяце 2024 года, то, по информации Нацбанка, белорусы купили иностранной валюты на 164,6 миллионов долларов меньше, чем продали: 1,026 миллиард долларов против 1,19. При этом в декабре физлица активизировались в обменниках: в сравнении с ноябрём покупка возросла на 4,9%, а продажа – сразу на 19,1%.[/info_b]

Будет ли доллар дороже 3,5 рубля?

Исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв считает, что предпосылок для системного укрепления белорусского рубля в 2025 году пока нет. По его словам, внешняя торговля Беларуси товарами и услугами перестала быть профицитной из-за «заметно опережающих темпов роста импорта по сравнению с экспортом».

По данным Нацбанка, отрицательное сальдо торговли товарами за январь-ноябрь 2024 года достигло 3,7 миллиардов долларов. Кроме того, не ослабевает проинфляционное давление, которое, отмечает эксперт, обусловлено увеличением внутреннего спроса, зарплат и ускорением роста цен в РФ в «условиях доминирующей доли российского рынка в структуре экспортных поставок».

Исходя из этого, Андрей Усачёв спрогнозировал «умеренное ослабление белорусского рубля на среднесрочном горизонте», [link href=“https://officelife.media/news/59362-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Интернет-портал Office Life.Что касается краткосрочной перспективы, эксперт не ожидает резких колебаний. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару продолжит незначительно колебаться около значения 3,5.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси