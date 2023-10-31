Доллар в Беларуси снизился на минимум за 2 месяца

Опубликовано: 31.10.2023 13:16 , Обновлено: 31.10.2023

Курс доллара продолжил дешеветь и на торгах Белорусской валютной фондовой биржи 31 октября снизился на 1,06%.

“Доллар опустился на минимум за 2 месяца, а российский рубль поднялся на максимум за 4 месяца”, — отметили аналитики banki24.by.

Так, итогам валютных торгов на БВФБ во вторник 31 октября:

USD: 3,1620 −0,0338 | −1,06%.

EUR: 3,3500 | сделок не было.

RUB: 3,4400 +0,0190 | +0,56%.

CNY: 4,3010 −0,0512 | −1,18%.

Ранее Телеграф писал, что стремительное падение курса российского рубля в последние дни вызвало беспокойство в экономических кругах. Попытки Центробанка стабилизировать курс национальной валюты посредством резкого повышения ключевой ставки российские и западные экономисты восприняли неоднозначно. Кто-то убеждён, что всё идёт к стагфляции начала 90-х годов, кто-то прогнозирует постепенную стабилизацию курса. А как ситуация с российским рублём повлияет на экономическую ситуацию в Беларуси?

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