Доллар в Беларуси рухнул до минимума за 4,5 месяцев, а валюта РФ прибавила 0,11%. Что с евро?

Опубликовано: 18.02.2025 13:11 , Обновлено: 18.02.2025

Во вторник, 18 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар откатился до минимального уровня за последние 4,5 месяцев, а евро незначительно подорожал. Что касается российского рубля, он, наоборот, достиг максимума за 5,5 месяцев. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы установили на середину недели, 19 февраля.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,2645 белорусских рубля (+0,04%);

евро — 3,4092 белорусских рубля (+0,68%);

100 российских рублей — 3,5401 белорусских рубля (+0,02%);

10 китайских юаней — 4,4416 белорусских рубля (+0,07%).

Спустя сутки, 18 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,2603 белорусских рубля (-0,13%);

евро — 3,4100 белорусских рубля (+0,02%);

100 российских рублей — 3,5441 белорусских рубля (+0,11%);

10 китайских юаней — 4,4362 белорусских рубля (-0,12%).

Какого курса доллара ждать на этой неделе?

Финансовый аналитик Александр Шкут считает, что укрепление белорусского рубля на протяжении последних двух недель связано с закреплением российской валюты по отношению к доллару на фоне новостей по урегулированию конфликта в Украине и возможного смягчения санкций.

«Дальнейшее укрепление как белорусского, так и российского рубля по отношению к доллару возможно, но потенциал этого укрепления ограничен», — озвучил свой прогноз эксперт в разговоре с изданием Office Life. По видению Шкута, в ближайшую неделю курс белорусского рубля к доллару, вероятно, будет находится в диапазоне от 3,2 до 3,3.

В то же время эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачёв считает, что в ближайшее время возможен некоторый откат курса доллара вверх, но через два-три дня “американец” может подешеветь до 3,25 рубля. По прогнозу Грачёву для издания Myfin, курс доллара на российском и белорусском рынках может вернуться к тренду на снижение цены.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя правления ОАО «Сберегательный банк Беларусбанк» Светлана Кожекина 4 февраля дала оценку «востребованности» валюты в белорусской экономике. Узнали, какие валюты, по информации банков, в настоящее время входят в топ-3 у бизнеса и рядовых потребителей.

«Доллары и евро уже не интересны» — В Беларусбанке оценили «востребованность» иностранных валют для экономики