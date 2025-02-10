Доллар в Беларуси рухнул до минимума за 2 месяца. Эксперт дал прогноз, упадёт ли ещё ниже
В понедельник, 10 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар обвалился до своего минимума за последние 2 месяца, а евро остался на месте. Российский рубль немного подрос, а юань, наоборот, упал. Финансовый консультант Михаил Грачёв спрогнозировал, чего белорусам ждать на этой неделе.
Напомним, в пятницу, 7 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:
- доллар — 3,3899 белорусских рубля (+0,09%);
- евро — 3,5130 белорусских рубля (-0,90%);
- 100 российских рублей — 3,4534 белорусских рубля (-0,23%);
- 10 китайских юаней — 4,6362 белорусских рубля (-0,07%).
Спустя выходные, 10 февраля, итоги валютных торгов такие:
- доллар — 3,3813 белорусских рубля (-0,25%%);
- евро — 3,5130 белорусских рубля (0%);
- 100 российских рублей — 3,4562 белорусских рубля (+0,08%);
- 10 китайских юаней — 4,6268 белорусских рубля (-0,20%).
Доллар станет ещё дешевле?
Согласно прогнозу финансового консультанта Михаила Грачёва, в течение этой недели на белорусском валютном рынке рубль останется в силе, а курс доллара “может соскользнуть” до отметки 3,350. Что касается валюты РФ, то, по его мнению, возможен рост до 3,500 за 100 российских рублей, передал Интернет-портал Myfin.
Ранее Telegraf.news писал, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллара в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако не все так однозначно: эксперт не исключил прилёта «какого-то неожиданного чёрного лебедя».
Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару