Доллар в Беларуси резко пошёл вверх. Какой курс установили банки на выходные?

Опубликовано: 21.06.2024 14:11 , Обновлено: 21.06.2024

В пятницу, 21 июня, курс доллара в Беларуси резко пошёл вверх и поднялся до максимального значения за последние шесть недель. Одновременно с этим подорожали относительно белорусского рубля и евро с китайским юанем, а вот российский рубль, наоборот, заметно подешевел. Посмотрели, с какими курсами основных иностранных ушли белорусские банки на выходные.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) 21 июня были установлены следующие курсы валют:

3,2257 рубля за доллар США - подорожал на 0,0493 рубля, то есть +1,55%,

3,4482 рубля за евро - подорожал на 0,0320 рубля, то есть +0,94%,

3,6459 рубля за 100 российских - подешевел на 0,1118 рубля, то есть −2,98%,

4,4548 рубля за 10 китайских юаней - подорожал на 0,1257, то ест +2,90%.

Как отметил белорусский портал banki24, сегодняшние объёмы торгов долларом и российским рублем оказались необычайно высокими -почти 96 млн долларов США в эквиваленте по российскому рублю и 46 млн долларов США для американской валюты. По данным портала, для российского рубля за всю историю БВФБ было всего четыре сопоставимых по объёму сессии, а для доллара нынешний объём - максимальный почти за полгода.

Ранее исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев в интервью порталу Office Life сделал прогноз, что после введения санкций против Московской биржи на прошлой неделе курс белорусского рубля может вскоре вернуться к позициям начала мая. Тогда курс колебался в районе 3,25 рубля за доллар.

Тем временем другие финансовые аналитики и экономические обозреватели, как рассказывал Telegraf.news, предрекли России возврат к множественным курсам доллара и евро — официальному и «черному» после введения экономических санкций против Московской биржи со стороны США. Такие существенные пертурбации на валютном рынке соседней страны, по мнению экспертом, не могут не сказаться и на ситуации в Беларуси.

Эксперты предрекли возврат к «чёрному» рынку валют в России. Что будет с курсом доллара в Беларуси?