Доллар в Беларуси развернулся и начал расти. На сколько подешевел российский рубль?

Опубликовано: 20.03.2025 14:23 , Обновлено: 20.03.2025

В четверг, 20 марта, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курс доллара продолжил отыгрывать потерянные с начала года позиции и достиг максимума за 6 дней. Журналисты Telegraf.news посмотрели, как повели себя остальные ключевые иностранные валюты на сегодняшних торгах и какие курсы были установлены на пятницу, 21 марта.

Согласно данным, опубликованным по итогам сегодняшних торгов на официальном сайте БВФБ, евро в след за долларом также подорожал, как и китайский юань, а вот российский рубль впервые на этой неделе откатился, хоть и не значительно - на 0,55%. В итоге 20 марта на закрытии биржи зафиксированы следующие значения основных валют:

доллар — 3,1256 рубля (+0,0462 рубля или +1,50%);

евро — 3,3571 рубля (+0,0120 рубля или +0,36%);

100 российских рублей — 3,66 рубля (−0,0203 рубля или −0,55%);

10 китайских юаней — 4,2342 рубля (+0,0193 рубля или +0,46%).

Ранее, как сообщал Telegraf.news, финансовый аналитик Александр Шкут высказал мнение о том, что на данный момент потенциал укрепления белорусского рубля почти полностью исчерпан. Это укрепление он связал с «позитивными геополитическими новостями об урегулировании конфликта в Украине».

Доллар опустился ниже 3,1 рубля, евро скинул почти 8 копеек в Беларуси. Какие курсы?