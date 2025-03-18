Доллар опустился ниже 3,1 рубля, евро скинул почти 8 копеек в Беларуси. Какие курсы?

Опубликовано: 18.03.2025 13:42 , Обновлено: 18.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник, 18 марта, доллар обвалился до минимума за 1 год и 7 месяцев и стал ниже 3,1 рубля. Евро тоже упал, причем сразу почти на 8 копеек. Журналист Telegraf.news узнал курсы валют на среду.

“Американец” подешевел на 6,04 копейки (-1,94%) до 3,0554 рубля. Евро в свою очередь скинул 7,98 копейки (-2,37%), его курс на 19 марта - 3,2913 рубля. Вот как вырос российский рубль и ослаб китайский юань:

100 российских рублей - 3,6788 белорусского (+5,59 копейки, +1,54%),

белорусского (+5,59 копейки, +1,54%), 10 китайских юаней - 4,2153 рубля (-7,64 копейки, -1,78%).

Скриншот: bcse.by

Отметим, что на подобном уровне доллар последний раз находился в августе 2023-го. Так, 2 августа тогда курс [link href=“https://myfin.by/bank/kursy_valjut_nbrb/usd/01-08-2023” target=“_blank” rel=“noopener”] был [/link] 3,0373 рубля.

Какого курса доллара ждать дальше?

По мнению финансового аналитика Александра Шкута, на данный момент потенциал укрепления белорусского рубля почти полностью исчерпан. Это укрепление он связал с «позитивными геополитическими новостями об урегулировании конфликта в Украине».

«Положительные новости увеличивают спрос на российские активы со стороны зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, укрепляет российский рубль. Однако чрезмерное укрепление курса рубля негативно для российского бюджета, и, как следствие, в случае, если текущее значение курса будет сохраняться в среднесрочной перспективе на горизонте нескольких месяцев или если укрепление продолжится, российский Центробанк начнет снижать процентную ставку и проводить более мягкую денежно-кредитную политику», — [link href=“https://officelife.media/news/60997-upadet-li-dollar-do-3-rubley-a-bitkoin-do-70-tys-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснил [/link] Шкут в комментарии интернет-изданию Office Life.

Аналитик считает, что такая ситуация поспособствует снижению курса российского рубля, а после и белорусского. «В среднесрочной перспективе, а это приблизительно один-два квартала, наиболее вероятно, что курс будет ослабевать», — спрогнозировал он.

Аналитик считает, что такая ситуация поспособствует снижению курса российского рубля, а после и белорусского. «В среднесрочной перспективе, а это приблизительно один-два квартала, наиболее вероятно, что курс будет ослабевать», — спрогнозировал он.

А если говорить про ближайшие недели, то, по видению Шкута, курс «американца» будет находиться около текущих значений. «На фоне новостей возможна волатильность, и, вероятнее всего, в ближайшие недели курс останется в диапазоне от 3,1 до 3,2 рубля за доллар», — добавил он.

Эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев считает, что на этой неделе возможно продолжение укрепления белорусского рубля по отношению к доллару США и «умеренное смягчение» курса к российскому рублю. «Возможно, что обменный курс доллара снизится до USD/BYN 3,1”, — [link href=“https://myfin.by/article/currency/rekord-po-dollaru-kotoryj-nikto-ne-ozidal-prognoz-po-valutam-36205” target=“_blank” rel=“noopener”] допустил [/link] Грачев в аналитике для издания Myfin.

Ранее Telegraf.news писал, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макроэкономическом обзоре 17 марта назвали причины, почему в Беларуси в прошлом месяце начали быстрее расти цены. Они также дали свой прогноз, сохранится ли подобная тенденция в ближайшее время и каких значений инфляции ожидать белорусам.

В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси начали быстрее расти цены. Какой прогноз дали на ближайшие месяцы?