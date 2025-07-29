Доллар в Беларуси превысил 3 рубля на торгах 29 июля

Опубликовано: 29.07.2025 13:26 , Обновлено: 29.07.2025

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) 29 июля доллар подскочил до максимума за 2,5 месяца. Он немного превысил отметку в 3 рубл

В свою очередь евро поднялся на максимум за 3 недели. Тем временем российский рубль упал до минимума за 12 недель.

Итоги валютных торгов на БВФБ во вторник 29 июля:

USD — 3,0198 (+0,0648 / +2,19%);

EUR — 3,4706 (+0,0125 / +0,36%);

RUB — 3,6658 (−0,0344 / −0,93%);

CNY — 4,2032 (+0,0952 | +2,32%).

Что будет дальше?

Как пояснил эксперт фондового рынка, финансовый консультант Михаил Грачев порталу MyFin, на минувшей неделе Центральный банк России принял решение понизить ставку на 2 процентных пункта – до 18% годовых. После этого курс доллара США на российском и белорусском валютном рынке “пусть и незначительно, но обозначил тренд на повышение”.

Согласно аналитику, текущая неделя может не принести существенных изменений курса белорусского рубля. Причиной этому – завершение налогового периода в России, а именно выплата квартального НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых), который “поддержит спрос на рублёвую ликвидность”.

Однако в конце недели ситуация может измениться, считает эксперт. Грачев выразил мнение, что с началом нового месяца возможно укрепление доллара на внутреннем рынке.

Кроме того, уже в среду, 30 июля, состоится важное событие – заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно прогнозам, может быть объявлено о снижении процентной ставки, чего активно добивается американская администрация.

Впрочем, не менее значимым станет публикация данных NFP (Non-Farm Payrolls – статистика по занятости вне сельского хозяйства) в пятницу 1 августа.

“И реакция белорусского рынка на эти факторы последует только с началом следующей недели”, — подчеркнул финансовый консультант.

И резюмировал: “Таким образом, несмотря на меры по смягчению монетарной политики в России, рубль имеет факторы поддержки и на белорусском рынке обменный курс национальной валюты может умеренно снижаться по отношению к доллару США”.

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