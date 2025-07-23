Можно ли детям самостоятельно менять доллары в Беларуси? В банке назвали два важных нюанса
Существуют ли возрастные ограничения для клиентов белорусских обменников? В пресс-службе "Беларусбанка" объяснили, с какого возраста могут без вопросов обслужить ребёнка и должны ли уточнять, откуда у несовершеннолетнего иностранная валюта.
Как пояснили в банке, формальных возрастных ограничений на совершение валютно-обменных операций в Беларуси нет, но есть два важных нюанса:
- возраст ребёнка,
- сумма, которую он хочет поменять.
Так, до 14 лет финансовые сделки за детей от их имени совершают только законные представители. По закону самостоятельно дети могут совершать лишь мелкие бытовые сделки и распоряжаться деньгами, которые им выделили сами законные представители.
[info_b]Чёткого определения понятия “мелкие бытовые сделки” в белорусском законодательстве на сегодняшний день нет. Как правило, под ним понимают сделки, которые связаны с удовлетворением его базовых потребностей, например, покупку продуктов питания, игрушек, канцелярских принадлежностей, ремонт одежды или обуви и так далее.
Нет в законодательстве и ограничений по сумме денежных средств, которые родители могут выделять ребёнку как на определенные цели, так и в свободное распоряжение. Главное, о чём следует помнить в этой связи взрослым, что за любые сделки, совершенные малолетним, имущественную ответственность несут его законные представители.[/info_b]
А вот с 14 лет подросток может совершать финансовые сделки самостоятельно, но с письменного согласия своих законных представителей. Исключением из этого правила являются всё те же мелкие бытовые сделки и распоряжение собственным заработком, стипендией и иными собственными доходами, к которым родители по закону уже не имеют отношения.
Что касается суммы обмена , то, как напомнили в “Беларусбанке”, без документа, удостоверяющего личность, обменять в отделении банка можно лишь ограниченную сумму иностранной валюты. Таким образом, если сумма небольшая и не превышает установленные законодательством пороги (например, 1000 базовых величин), то у подростка не будет проблем с её обменом. Более того, в финансовом учреждении заявили, что сотрудники банка при проведении обычной валютно-обменной операции даже не станут проверять, откуда у ребёнка деньги.
Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Беларусбанк объявил о введении ограничений для своих клиентов на снятие денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных. По мнению пресс-службы финансового учреждения, от этих нововведений должно “поплохеть” мошенникам. Заработают новые правила с 4 августа .