Можно ли детям самостоятельно менять доллары в Беларуси? В банке назвали два важных нюанса

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Опубликовано: 23.07.2025 19:56 , Обновлено: 23.07.2025

Существуют ли возрастные ограничения для клиентов белорусских обменников? В пресс-службе "Беларусбанка" объяснили, с какого возраста могут без вопросов обслужить ребёнка и должны ли уточнять, откуда у несовершеннолетнего иностранная валюта.

Как пояснили в банке, формальных возрастных ограничений на совершение валютно-обменных операций в Беларуси нет, но есть два важных нюанса:

возраст ребёнка,

сумма, которую он хочет поменять.

Так, до 14 лет финансовые сделки за детей от их имени совершают только законные представители. По закону самостоятельно дети могут совершать лишь мелкие бытовые сделки и распоряжаться деньгами, которые им выделили сами законные представители.

[info_b]Чёткого определения понятия “мелкие бытовые сделки” в белорусском законодательстве на сегодняшний день нет. Как правило, под ним понимают сделки, которые связаны с удовлетворением его базовых потребностей, например, покупку продуктов питания, игрушек, канцелярских принадлежностей, ремонт одежды или обуви и так далее.

Нет в законодательстве и ограничений по сумме денежных средств, которые родители могут выделять ребёнку как на определенные цели, так и в свободное распоряжение. Главное, о чём следует помнить в этой связи взрослым, что за любые сделки, совершенные малолетним, имущественную ответственность несут его законные представители.[/info_b]

А вот с 14 лет подросток может совершать финансовые сделки самостоятельно, но с письменного согласия своих законных представителей. Исключением из этого правила являются всё те же мелкие бытовые сделки и распоряжение собственным заработком, стипендией и иными собственными доходами, к которым родители по закону уже не имеют отношения.

Что касается суммы обмена , то, как напомнили в “Беларусбанке”, без документа, удостоверяющего личность, обменять в отделении банка можно лишь ограниченную сумму иностранной валюты. Таким образом, если сумма небольшая и не превышает установленные законодательством пороги (например, 1000 базовых величин), то у подростка не будет проблем с её обменом. Более того, в финансовом учреждении заявили, что сотрудники банка при проведении обычной валютно-обменной операции даже не станут проверять, откуда у ребёнка деньги.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Беларусбанк объявил о введении ограничений для своих клиентов на снятие денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных. По мнению пресс-службы финансового учреждения, от этих нововведений должно “поплохеть” мошенникам. Заработают новые правила с 4 августа .

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