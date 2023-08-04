Доллар в Беларуси подскочил до максимума за 16 месяцев

📷 Фото

Опубликовано: 04.08.2023 14:11 , Обновлено: 04.08.2023

На торгах Белорусской валютной фондовой биржи 4 августа курс доллар побил новый рекорд. Он составил 3,1159 BYN, поднявшись на 0,92% (0,0284).

Таким образом доллар подскочил до максимума за 16 месяцев, заметили аналитики banki24.by.

По их словам, евро незначительно подешевел, а российский рубль упал до минимума за 499 дней

Итак, по итогам валютных торгов на БВФБ в пятницу 4 августа:

USD ??: 3,1159 +0,0284 | +0,92%

EUR ??: 3,3756 −0,0034 | −0,10%

RUB ??: 3,2888 −0,0105 | −0,32%

CNY ??: 4,3272 +0,0375 | +0,87%

Данные с сайта Myfin

Ранее Телеграф писал, что из-за санкций и других ограничений в 2023 году ввоз наличных евро в Беларусь почти прекратился. Финансовый аналитик Вадим Иосуб объяснил, приведет ли это к дефициту евро и скачку курса.

«Какие-то ручейки текут» — Эксперт рассказал, исчезнут ли наличные евро из белорусских обменников