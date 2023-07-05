Доллар в Беларуси подорожал 8-й раз подряд. Какой рекорд побил на торгах 5 июля?

Опубликовано: 05.07.2023 13:43 , Обновлено: 05.07.2023

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) 5 июля курс доллара вырос на 0,27% (0,0082 коп.) и составил 3,0434 BYN. Это уже 8-е его подорожание подряд.

Так, 22 июня курс доллара опустился на минимум за 10 дней. Однако с 23 июня вновь стал дорожать. Уже 26 июня доллар подскочил до максимума за 15 месяцев.

А по итогам валютных торгов на БВФБ в среду 5 июля доллар подскочил до максимума за 463 дня (более 15 месяцев), подсчитали эксперты banki24.by.

К слову, евро на торгах также вырос — на 0.80% (0,0264 коп.) и составил 3,3100 BYN (курс евро по итогам торгов отличается от курса евро Нацбанка).

Что касается российского рубля, то он опустился на минимум за 464 дня, отметили специалисты.

Ситуация по итогам торгов за 5 июля следующая:

USD: 3,0434 (+0,0082) | +0,27%

EUR: 3,3100 (+0,0264) | +0,80%

RUB: 3,3914 (−0,0032) | −0,09%

CNY: 4,2074 (+0,0212) | +0,51%

Ранее Телеграф писал, что рынок вторичной недвижимости в Беларуси в последнее время заметно активизировался — в июне в одном только Минске было совершено более 1,6 тыс. сделок купли-продаж квартир. Эксперты из белорусских агентств недвижимости рассказали, с чем это связано и как на рынок “вторички” влияет рост курса доллара.

Белорусы бросились скупать квартиры в Минске. Выросший доллар не мешает?