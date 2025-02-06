Доллар в Беларуси откатился до минимума за 2 месяца, а валюта РФ взлетела до максимума за 120 дней. Что с евро?

Опубликовано: 06.02.2025 13:20 , Обновлено: 06.02.2025

В четверг, 6 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи "американец" откатился до минимума за последние 2 месяца, а российский рубль, наоборот, взобрался на максимум за 4 месяца. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы основных валют установили в стране на пятницу, 7 февраля.

Напомним, в среду, 5 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4122 белорусских рубля (-0,14%);

евро — 3,5454 белорусских рубля (+0,66%);

100 российских рублей — 3,4406 белорусских рубля (+0,12%);

10 китайских юаней — 4,6479 белорусских рубля (+0,01%).

Спустя сутки, 6 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,3870 белорусских рубля (-0,74%);

евро — 3,5450 белорусских рубля (-0,01%);

100 российских рублей — 3,4615 белорусских рубля (+0,61%);

10 китайских юаней — 4,6393 белорусских рубля (-0,19%).

Ранее Telegraf.news писал, что на текущей неделе, согласно прогнозу исполнительного директора рейтингового агентства BIK Ratings Андрея Усачёва, скорее всего не произойдёт никаких событий, которые могли бы существенно повлиять на курс рубля, поэтому ситуация прошлых 7 дней, по всей видимости, сохранится, и «американец» будет находиться в пределах 3,4 рублей, передал Интернет-портал Office Life.

Также мы рассказывали, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллару в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако не все так однозначно: эксперт не исключил прилёта «какого-то неожиданного чёрного лебедя».

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару