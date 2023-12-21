Доллар в Беларуси 21 декабря рванул сразу на 2 копейки. А что с рублем и евро?

Опубликовано: 21.12.2023 15:19 , Обновлено: 21.12.2023

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 21 декабря, завершились повышением курса доллару, евро и юаня по отношению к белорусскому рублю.

Заметнее всего подорожала американская валюта.

Доллар стал дороже сразу на 2,19 копейки – до 3,1939 белорусского рубля.

Евро вырос на 1,50 копейки – до 3,4831.

Китайский юань вырос на 1,91 копейки – до 4,4594 за 10 единиц.

Российский рубль существенно подешевел: на 1,78 – до 3,4964 за 100 единиц.

Как поменялись валютные курсы с начала года

Год заканчивается. И уже можно проводить сравнения. Вот какими были основные курсы валют в Беларуси 1 января 2023 года:

доллар — 2,7364 (рост с начала года – 45 копеек),

— 2,7364 (рост с начала года – 45 копеек), евро — 2,9156 (+56 копеек),

— 2,9156 (+56 копеек), российский рубль — 3,7835 за 100 единиц (снижение на 28 копеек),

— 3,7835 за 100 единиц (снижение на 28 копеек), юань — 3,8617 (+60 копеек).

Ранее Телеграф писал, что Беларусбанк объявил о приостановлении приема новых и пополнения открытых по 26 декабря 2023 года некоторых срочных банковских вкладов в долларах США.

Беларусбанк объявил о закрытии долларовых срочных вкладов белорусов