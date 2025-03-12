Доллар упал до двухнедельного минимума, а евро пошел вверх в Беларуси. Какие курсы?

Опубликовано: 12.03.2025 13:36 , Обновлено: 12.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду, 12 марта, доллар продолжил падать, причем подешевел до двухнедельного минимума. В то же время евро впервые за неделю укрепился. Российский рубль тоже пошел вверх, а вот китайский юань ослаб.

Так, “американец” скинул 0,46 копейки (-0,14%), его курс на четверг - 3,1724 рубля. “Европеец” же прибавил ровно 2 копейки (+0,58%), курс этой валюты на 13 марта - 3,44 рубля. Вот как подорожал российский рубль и подешевел китайский юань:

100 российских рублей - 3,6096 белорусского (+1,11 копейки, +0,31%),

белорусского (+1,11 копейки, +0,31%), 10 китайских юаней - 4,3287 рубля (-0,08 копейки, -0,02%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса доллара ждать белорусам?

Согласно прогнозу эксперта фондового рынка и финансового консультанта Михаила Грачева, курс «американца» на белорусском валютном рынке с высокой вероятностью будет меняться в узком диапазоне около текущих значений (при условии отсутствия «экстренных новостей») на этой неделе. В аналитике для издания Myfin.by эксперт [link href=“https://myfin.by/article/currency/kurs-dollar-okazalsa-v-uzkom-koridore-prognoz-po-valutam-36042” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнил [/link], что курс «американца», вероятно, будет колебаться в районе 3,2–3,225 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что третий месяц подряд Беларусь наращивает свои золотовалютные резервы (ЗВР). Согласно предварительным данным Национального банка, на 1 марта международные резервные активы Республики перешагнули порог в $9,4 млрд — это новый рекорд для страны.

Нацбанк отчитался о рекордном уровне ЗВР. Сколько миллионов долларов Беларусь прибавила за месяц?