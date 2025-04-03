Доллар снова упал, а евро взобрался на 3-недельный максимум в Беларуси. Как укрепился российский рубль?

Опубликовано: 03.04.2025 13:38 , Обновлено: 03.04.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг, 3 апреля, доллар продолжил падать, а евро - расти после снижения в среду. Редакция Telegraf.news посмотрела курсы валют на пятницу, в том числе российской и китайской.

“Американец” скинул 0,23 копейки (-0,07%) до 3,1261 рубля. Евро же прибавил 2,38 копейки (+0,71%), его курс на 4 апреля - 3,3938 рубля. Вот динамика валюты РФ и Китая:

100 российских рублей - 3,6611 белорусского (+0,01 копейки, +0%),

10 китайских юаней - 4,2284 рубля (-0,57 копейки, -0,13%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса доллара ждать белорусам в апреле?

По мнению финансового аналитика Александр Козлова, на фоне колебаний российского рубля и геополитики ждать значительных изменений курса доллара в Беларуси не стоит, но возможен его небольшой рост.

«Экономических причин для резкого роста доллара пока нет. Более того, если Центробанк России начнет снижать ключевую ставку, то и курс доллара в РФ пойдет вверх: до 90—95 рублей, а может, и выше. В таком случае и у нас курс может подрасти», — [link href=“https://money.onliner.by/2025/04/01/dollar-v-aprele” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] свой прогноз эксперт изданию Onliner.

По видению Козлова, в апреле доллар будет находиться в пределах 3,2—3,35 белорусского рубля. «Все зависит от внешних факторов, и прежде всего от политики России. Мы в этой системе ведомые, потому что 60% валютной корзины у нас — это российский рубль. Если он укрепляется или слабеет, это отражается и на белорусском рубле», — пояснил финансовый аналитик.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный банк Беларуси 3 апреля ответил на слухи о появлении в стране государственной криптовалюты. Соответствующую новость со ссылкой на пресс-службу регулятора 1 апреля разместило госагентство “Минск-Новости”.

Появится ли в Беларуси своя государственная криптовалюта? В Нацбанке ответили на слухи