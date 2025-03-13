Доллар снова подешевел в Беларуси, а вместе с ним и евро. Как и что с российским рублем?

Опубликовано: 13.03.2025 13:42 , Обновлено: 13.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг, 13 марта, доллар продолжил падать, а вместе с ним ослаб и евро после вчерашнего подорожания. В свою очередь российский рубль укрепился. Журналист Telegraf.news посмотрел курсы валют.

Так, а “американец” скинул 0,23 копейки (-0,07%), его курс на 14 марта - 3,1701 рубля. Евро же подешевел на 2,26 копейки (-0,66%) до 3,4174 рубля. Вот как изменились курсы российской и китайской валют:

100 российских рублей - 3,6105 белорусского (+0,09 копейки, +0,02%),

белорусского (+0,09 копейки, +0,02%), 10 китайских юаней - 4,3223 рубля (-0,64 копейки, -0,15%).

Скриншот: bcse.by

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