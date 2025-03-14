Доллар рухнул до 16-дневного минимума, евро тоже ослаб. С какими курсами белорусы ушли на выходные?

Опубликовано: 14.03.2025 13:56 , Обновлено: 14.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу, 14 марта, доллар и евро продолжили дешеветь, причем "американец" упал до 16-дневного минимума. А вот российский рубль укрепил свои позиции. Журналист Telegraf.news узнал, с какими курсами белорусы ушли на выходные.

Так, доллар скинул 2,25 копейки (-0,71%) до 3,1476 рубля. Евро ослаб на почти столько же - 2,24 копейки (-0,66%), его курс после торгов - 3,395 рубля. Вот как укрепилась российская валюта и подешевела китайская:

100 российских рублей - 3,6152 белорусского (+0,47 копейки, +0,13%),

белорусского (+0,47 копейки, +0,13%), 10 китайских юаней - 4,313 рубля (-0,93 копейки, -0,22%).

Скриншот: bsce.by

Ранее Telegraf.news писал, что третий месяц подряд Беларусь наращивает свои золотовалютные резервы (ЗВР). Согласно предварительным данным Национального банка, на 1 марта международные резервные активы Республики перешагнули порог в $9,4 млрд — это новый рекорд для страны.

Нацбанк отчитался о рекордном уровне ЗВР. Сколько миллионов долларов Беларусь прибавила за месяц?