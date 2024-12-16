Доллар после выходных подешевел в Беларуси. Что с евро и как укрепился российский рубль?

Опубликовано: 16.12.2024 14:17 , Обновлено: 16.12.2024

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 16 декабря, доллар подешевел, а российский рубль подорожал. Посмотрели, какие именно курсы валют и что, по мнению эксперта, будет с белорусским рублем в ближайшее время.

Так, “американец” упал почти на 1 копейку (или -0,28%) и закрепился на отметке 3,4658 рубля. Сделок с евро на бирже не было, его курс на 17 декабря остался тем же - 3,6743 рубля.

Скриншот: bcse.by

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,21% (или +0,69 копейки), 100 рублей РФ можно будет купить за 3,3627 белорусского. Китайский юань сдал позиции: его курс составил 4,7688 рубля (-0,33%, или -1,6 копейки).

Чего ждать дальше?

Финансовый аналитик Александр Шкут в комментарии порталу Office Life [link href=“https://officelife.media/news/58807-budet-li-dollar-dorozhe-3-5-rublya-a-bitkoin-deshevle-100-tys-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link], что, по его мнению, курс белорусского рубля находится сейчас на более сбалансированных значениях, чем две недели назад. Поэтому, как считает Шкут, в ближайшее время рубль будет оставаться вблизи текущих значений. При этом, по видению аналитика, возможно незначительное укрепление курса национальной валюты.

Ранее Telegraf.news писал, что датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал свой традиционный “возмутительный прогноз”, в котором рассказал о “маловероятных, но недооцененных” событиях и явлениях, которые нельзя полностью исключить в будущем. Они, по мнению аналитиков, способны серьезно повлиять на финансовые рынки в глобальном масштабе.

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