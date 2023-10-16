Доллар подорожал в Беларуси на торгах 16 октября. На сколько?
На торгах Белорусской валютной фондовой биржи (БВФБ) в понедельник 16 октября курс доллара вырос. А вот курс российского рубля немного снизился
Так, доллар подорожал на 0,03%, евро — на 0,21%. В свою очередь российский рубль подешевел на 0,08%.
По итогам валютных торгов на БВФБ 10 октября установлены следующие курсы:
- USD: 3,2963 +0,0009 | +0,03%
- EUR: 3,4873 +0,0073 | +0,21%
- RUB: 3,3857 −0,0028 | −0,08%
- CNY: 4,5039 −0,0119 | −0,26%
Что будет с курсом валют дальше? Как считают аналитики Myfin, “в ближайшую неделю российский рубль продолжит укрепление к доллару и, как следствие, к белорусскому рублю”. По их мнению, причиной будет “принятое в РФ решение об обязательной продаже валюты и восстановление нефтяных котировок”.
“При таком сценарии через неделю российский рубль по отношению к белорусскому, вероятно, подрастет к 3,44 за 100 российских”, — подчеркнули эксперты.
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