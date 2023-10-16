Доллар подорожал в Беларуси на торгах 16 октября. На сколько?

Опубликовано: 16.10.2023 13:17 , Обновлено: 16.10.2023

На торгах Белорусской валютной фондовой биржи (БВФБ) в понедельник 16 октября курс доллара вырос. А вот курс российского рубля немного снизился

Так, доллар подорожал на 0,03%, евро — на 0,21%. В свою очередь российский рубль подешевел на 0,08%.

По итогам валютных торгов на БВФБ 10 октября установлены следующие курсы:

USD: 3,2963 +0,0009 | +0,03%

EUR: 3,4873 +0,0073 | +0,21%

RUB: 3,3857 −0,0028 | −0,08%

CNY: 4,5039 −0,0119 | −0,26%

Что будет с курсом валют дальше? Как считают аналитики Myfin, “в ближайшую неделю российский рубль продолжит укрепление к доллару и, как следствие, к белорусскому рублю”. По их мнению, причиной будет “принятое в РФ решение об обязательной продаже валюты и восстановление нефтяных котировок”.

“При таком сценарии через неделю российский рубль по отношению к белорусскому, вероятно, подрастет к 3,44 за 100 российских”, — подчеркнули эксперты.

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