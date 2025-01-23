Доллар подорожал, а евро «просел» до минимума за месяц. А что российский рубль?

Опубликовано: 23.01.2025 14:00 , Обновлено: 23.01.2025

На Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) 23 января доллар США укрепился, евро опустился до месячного минимума, а российский рубль вновь вырос до максимума, но уже за две недели. А что с юанем?

По итогам торгов:

Курс доллара США вырос на 0,55 копейки (+0,16%) и составил 3,4162 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0075 рубля (-0,21%) до отметки 3,5537 белорусского рубля, достигнув минимального значения за месяц.

Российский рубль укрепился на 0,27 копейки (+0,08%), достигнув двухнедельного максимума на отметке 3,4121 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Курс китайского юаня практически не изменился, прибавив незначительные 0,0002 рубля (+0,004%), и составил 4,6822 белорусского рубля за 10 юаней.

Напомним, что в Беларуси для сглаживания резких колебаний курсов валют используется механизм привязки курса белорусского рубля к корзине валют. В настоящее время в корзину входят российский рубль (с весом 60%), доллар США (30%) и китайский юань (10%).

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