Доллар подешевел сразу на 6 копеек в Беларуси. Как упал евро и укрепился российский рубль?

Опубликовано: 13.02.2025 13:51 , Обновлено: 13.02.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг, 13 февраля, доллар подешевел сразу на 6 копеек, а евро - на 2. Журналист Telegraf.news посмотрел, какой курс российского рубля и китайского юаня на пятницу.

Так, “американец” упал до 3,2674 рубля (-1,87%, или -6,2 копейки), евро в свою очередь ослаб до 3,4096 рубля (-0,61%, или -2 копейки).

Скриншот: bcse.by

А вот что с валютой России и Китая:

100 российских рублей - 3,5118 белорусского (+0,96%, +3,3 копейки),

белорусского (+0,96%, +3,3 копейки), 10 китайских юаней - 4,4693 рубля (-1,85%, или -8,4 копейки).

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя правления ОАО “Сберегательный банк Беларусбанк” Светлана Кожекина 4 февраля дала оценку “востребованности” валюты в белорусской экономике. Узнали, какие валюты, по информации банков, в настоящее время входят в топ-3 у бизнеса и рядовых потребителей.

«Доллары и евро уже не интересны» — В Беларусбанке оценили «востребованность» иностранных валют для экономики