Доллар подешевел, а евро снова подорожал в Беларуси. Что будет с валютой США в апреле?

Опубликовано: 01.04.2025 13:48 , Обновлено: 01.04.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник, 1 апреля, доллар незначительно подешевел, а вот евро продолжил укрепляться. Журналист Telegraf.news узнал курсы валют на среду и прогноз эксперта по "американцу" на апрель.

Так, доллар упал на 0,09 копейки (-0,03%) до 3,1313 рубля. Евро же подрос на 0,19 копейки (+0,06%), его курс на 2 апреля - 3,3715 рубля. Вот результат торгов валютами РФ и Китая:

100 российских рублей - 3,6551 белорусского (+0,94 копейки, +0,26%),

белорусского (+0,94 копейки, +0,26%), 10 китайских юаней - 4,2549 рубля (-0,83 копейки, -0,19%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса доллара ждать белорусам в апреле?

По мнению финансового аналитика Александр Козлова, на фоне колебаний российского рубля и геополитики ждать значительных изменений курса доллара в Беларуси не стоит, но возможен его небольшой рост.

“Экономических причин для резкого роста доллара пока нет. Более того, если Центробанк России начнет снижать ключевую ставку, то и курс доллара в РФ пойдет вверх: до 90—95 рублей, а может, и выше. В таком случае и у нас курс может подрасти”, - [link href=“https://money.onliner.by/2025/04/01/dollar-v-aprele” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] свой прогноз эксперт изданию Onliner.

По видению Козлова, в апреле доллар будет находиться в пределах 3,2—3,35 белорусского рубля. “Все зависит от внешних факторов, и прежде всего от политики России. Мы в этой системе ведомые, потому что 60% валютной корзины у нас — это российский рубль. Если он укрепляется или слабеет, это отражается и на белорусском рубле”, - пояснил финансовый аналитик.

Есть прогноз экспертов и на более близкую перспективу - эту неделю. Так, эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев считает, что курс «американца», вероятнее всего, будет держаться на уровне текущих значений на этой неделе. В аналитике для издания Myfin.by он [link href=“https://myfin.by/article/currency/dollar-likhoradit-ot-donalda-trampa-kakikh-kursov-zdat-v-nacale-aprela-prognoz-po-valutam-36537” target=“_blank” rel=“noopener”] допустил [/link] минимальный рост доллара до 3,135 – 3,15 рубля.

По мнению финансового аналитика Александра Шкута, курс белорусского рубля стабилизируется. По его [link href=“https://officelife.media/news/61336-chto-budet-v-aprele-s-rublem-i-bitkoinom-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] прогнозу [/link], озвученному изданию Office Life, в ближайшие недели курс рубля будет находиться в текущем диапазоне, если не повлияют геополитические новости.

Ранее Telegraf.news писал, что на фоне то и дело всплывающих в соцсетях историй белорусов о трудностях со сдачей «старых» или поврежденных долларов США в обменных пунктах глава Национального банка Беларуси Роман Головченко выступил с разъяснениями. Он заверил, что никаких ограничений на прием банкнот старого образца нет, но признал, что с поврежденными купюрами возникла проблема, которой «раньше не было».

«Раньше этой проблемы не было» — Глава Нацбанка объяснил, какие доллары не примут у белорусов в обменниках