Доллар откатился до минимума за неделю, курс евро вырос. Что с российским рублём?
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг, 27 марта, завершились снижением курса доллара США и укреплением евро и российского рубля. Китайский юань незначительно подешевел.
По итогам торгов установились следующие курсы валют:
- Доллар США (USD): 3,1259 белорусского рубля (-0,26 копейки к предыдущему дню). Это минимальное значение за последние семь дней.
- Евро (EUR): 3,3600 белорусского рубля (+0,74 копейки).
- Российский рубль (RUB): 3,6570 белорусского рубля за 100 российских (+0,38 копейки). Этот курс стал максимальным за последние семь дней.
- Китайский юань (CNY): 4,2272 белорусского рубля за 10 юаней (-0,11 копейки).
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