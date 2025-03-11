Доллар опять опустился ниже 3,2 рубля в Беларуси, евро скинул 3 копейки. Что с российским рублем?

Опубликовано: 11.03.2025 13:37 , Обновлено: 11.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник, 11 марта, доллар опустился ниже 3,2 рубля впервые в марте. В свою очередь евро подешевел ровно на 3 копейки. Журналист Telegraf.news посмотрел также курсы российского рубля и китайского юаня.

“Американец” упал на 2,67 копейки (-0,83%) до 3,177 рубля. Курс евро после потери 3 копеек (-0,87%) - 3,42 рубля. Вот как укрепился российский рубль и упал китайский юань:

100 российских рублей - 3,5985 белорусского (+2,04 копейки, +0,57%),

белорусского (+2,04 копейки, +0,57%), 10 китайских юаней - 4,3295 рубля (-3,03 копейки, -0,69%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса доллара ждать белорусам?

Согласно прогнозу эксперта фондового рынка и финансового консультанта Михаила Грачева, курс «американца» на белорусском валютном рынке с высокой вероятностью будет меняться в узком диапазоне около текущих значений (при условии отсутствия «экстренных новостей») на этой неделе. В аналитике для издания Myfin.by эксперт [link href=“https://myfin.by/article/currency/kurs-dollar-okazalsa-v-uzkom-koridore-prognoz-po-valutam-36042” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнил [/link], что курс «американца», вероятно, будет колебаться в районе 3,2 – 3,225 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что третий месяц подряд Беларусь наращивает свои золотовалютные резервы (ЗВР). Согласно предварительным данным Национального банка, на 1 марта международные резервные активы Республики перешагнули порог в $9,4 млрд — это новый рекорд для страны.

Нацбанк отчитался о рекордном уровне ЗВР. Сколько миллионов долларов Беларусь прибавила за месяц?