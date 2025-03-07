Доллар и российский рубль продолжили падать. С какими курсами белорусы ушли на выходные?

Опубликовано: 07.03.2025 14:01 , Обновлено: 07.03.2025

В пятницу, 7 марта, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) курс доллара откатился до недельного минимума, а российский рубль - до минимума за 11 дней. Журналисты Telegraf.news посмотрели, с какими курсами основных иностранных валют белорусы ушли на праздничные выходные.

Согласно данным, опубликованным по итогам торгов на официальном сайте БВФБ, сделок по евро сегодня не было, поэтому курс этой валюты на выходные остался прежним - 3,46 рубля.

Что же до остальных валют, то подорожал сегодня лишь китайский юань, доллар и российский рубль продолжили падать относительно национальной валюты Беларуси. По итогам торгов были установлены следующие курсы, которые будут действовать в ближайшие два дня:

доллар — 3,2125 рубля (−0,0220 рубля или −0,68%),

российский рубль — 3,5728 рубля ( −0,0052 рубля или −0,15%), китайский юань — 4,3762 рубля (+0,0147 рубля или +0,34%).

Кстати, согласно оперативным данным Нацбанка за февраль, в прошлом месяце белорусы скупили валюты на 15,3 млн долларов больше, чем продали, хотя в январе наблюдалась прямо противоположная динамика. Тогда валюты было продано на 23,1 млн долларов больше, чем куплено физлицами.

В целом за февраль физлица купили валюты более чем на миллиард долларов, а продали - на 986,4 млн долларов.

Ранее Telegraf.news рассказал, чтозаместитель председателя правления ОАО “Сберегательный банк “Беларусбанк” Светлана Кожекина 4 февраля дала оценку “востребованности” валюты в белорусской экономике. Она рассказала, какие валюты, по информации банков, в настоящее время входят в топ-3 у бизнеса и рядовых потребителей.

«Доллары и евро уже не интересны» — В Беларусбанке оценили «востребованность» иностранных валют для экономики