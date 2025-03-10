Доллар и евро снова сдали позиции в Беларуси. На сколько и какого курса ждать дальше?

Опубликовано: 10.03.2025 14:05 , Обновлено: 10.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 10 марта, доллар и евро продолжили дешеветь, российский рубль в свою очередь пошел вверх. Журналист Telegraf.news узнал курсы валют на вторник.

Так, “американец” скинул 0,88 копейки (-0,27%), его курс на 11 марта - 3,2037 рубля. Евро подешевел ровно на 1 копейку (-0,29%) до 3,45 рубля. А вот что с валютой России и Китая:

100 российских рублей - 3,5781 белорусского (+0,53 копейки, +0,15%),

белорусского (+0,53 копейки, +0,15%), 10 китайских юаней - 4,3598 (-1,64 копейки, -0,37%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса доллара ждать белорусам?

Согласно прогнозу эксперта фондового рынка и финансового консультанта Михаила Грачева, курс “американца” на белорусском валютном рынке с высокой вероятностью будет меняться в узком диапазоне около текущих значений (при условии отсутствия “экстренных новостей”) на этой неделе. В аналитике для издания Myfin.by эксперт [link href=“https://myfin.by/article/currency/kurs-dollar-okazalsa-v-uzkom-koridore-prognoz-po-valutam-36042” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнил [/link], что курс “американца”, вероятно, будет колебаться в районе 3,2 – 3,225 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что руководитель криптошколы Consensus School Виктор Суздальцев и специалисты международной юридической компании REVERA прокомментировали журналистам Telegraf.news, как отразится на бизнесе и обычных пользователях недавний запрет Евросоюза на криптокошельки для белорусов.

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