Доллар и евро снова подорожали в Беларуси. На сколько и что с российским рублем?

Опубликовано: 04.03.2025 13:26 , Обновлено: 04.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник, 4 марта, доллар и евро продолжили идти вверх, а российский рубль снова подешевел. Журналист Telegraf.news узнал, на сколько именно.

Так, “американец” подорожал на 1,38 копейки (+0,43%) до 3,2361 рубля. Европейская валюта в свою очередь прибавила сразу 3,26 копейки (+0,98%), ее курс на 5 марта - 3,3627 рубля. Вот как упал российский рубль и укрепился китайский юань:

100 российских рублей - 3,5966 белорусского (-0,42 копейки, -0,12%),

белорусского (-0,42 копейки, -0,12%), 10 китайских юаней - 4,3598 рубля (+0,2 копейки, +0,05%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса “американца” ждать белорусам?

Финансовый аналитик Александр Козлов считает, что в марте доллар, скорее всего, будет укрепляться. «Ожидать резких скачков вряд ли стоит, но вектор движения будет направлен именно вверх: в сторону отметки 3,5 рубля. Однако такой уровень в марте вряд ли будет достигнут. Более реалистичный диапазон, по моим оценкам, около 3,3—3,4 рубля за доллар», — [link href=“https://money.onliner.by/2025/03/03/dollar-v-marte-2025” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] свой прогноз изданию Onliner Козлов.

Он добавил, что средний курс доллара в марте будет около 3,3 рубля, если не произойдет «крупных геополитических потрясений». По мнению эксперта, сейчас в обменниках «американцев» на сдачу больше, чем когда-либо, так как многие белорусы стали активно сдавать валюту.

«Причиной такого поведения не является потеря интереса к доллару как к сбережению, скорее, это искусственно созданная ситуация. В интернете активно распространяются слухи о якобы существующих проблемах со старыми купюрами, выпущенными до 2006 года», — сказал Козлов.

Финансовый аналитик Александр Шкут в свою очередь считает, что дальнейшее укрепление белорусского рубля по отношению к доллару ниже Br3,2 «достаточно маловероятно». «Хотя и может продолжиться на фоне позитивных геополитических новостей. И все же потенциал дальнейшего укрепления ограничен, поскольку он связан с российским рублем», — [link href=“https://officelife.media/news/60637-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] он свое видение изданию Office Life.

Ранее Telegraf.news писал, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 3 марта спрогнозировали белорусам дальнейший рост заработных плат. При этом одна из главных причин неуклонного роста зарплат, которую назвали специалисты, — это дефицит кадров на рынке страны.

ЕАБР спрогнозировал белорусам рост зарплат и назвал главную причину