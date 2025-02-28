Доллар и евро снова подорожали, а рубль РФ упал впервые за 3 недели. С какими курсами Беларусь встречает выходные?

Опубликовано: 28.02.2025 13:11 , Обновлено: 28.02.2025

В последний рабочий день недели, 28 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи "американец" и "европеец" немного подорожали, а российский рубль, наоборот, упал впервые за 3 недели. Журналисты Telegraf.news посмотрели, как за сутки изменилась ситуация с юанем и какие курсы установили на предстоящие выходные.

Напомним, в четверг, 27 февраля, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,1770 белорусских рубля (+1,08%);

евро — 3,3013 белорусских рубля (+0,34%);

100 российских рублей — 3,6114 белорусских рубля ( +0,02%);

10 китайских юаней — 4,3114 белорусских рубля (+0,23%).

Спустя сутки, 28 февраля, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,2034 белорусских рубля (+0,83%);

евро — 3,3166 белорусских рубля (+0,46%);

100 российских рублей — 3,6099 белорусских рубля (-0,04%);

10 китайских юаней — 4,3386 белорусских рубля (+0,63%).

Чего ждать дальше?

Директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв высказал предположение, что укрепление российского и белорусского рубля за прошедшую неделю вызвано так званой «геополитической премией». Кроме того, технически к укреплению валюты РФ, с которой тесно связана и наша, по его мнению, располагают подготовка экспортёров к налоговым выплатам и сезонно ограниченный импорт.

«Данные факторы могут перестать действовать к началу марта, поскольку экономически значимых предпосылок для такого существенного укрепления валют пока нет. По данным Нацбанка, отрицательное сальдо внешней торговли за 2024 год составило 1,3 млрд долларов, притом что за 2023 год оно было положительным в размере 246 млн долларов», — отметил эксперт.

Однако он утверждает, что если Россия и США перейдут к практическим мерам по улучшению отношений, на этом фоне перспективы российской и белорусской валюты могут заметно улучшиться из-за возможной приостановки действий санкций в отношении России и Беларуси. Также может возобновиться приток инвестиций в Россию, [link href=“https://officelife.media/news/60425-pochemu-desheveet-dollar-i-zhdat-li-rosta-bitkoina-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Интернет-портал Office Life.

Ранее Telegraf.news писал, что Евросоюз объявил о введении запрета на предоставление услуг кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам и резидентам Беларуси. Такие ограничения прописаны в обновлённом регламенте Совета ЕС 2025/392 от 24 февраля 2025 года, принятом в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России.

ЕС запретил белорусам иметь криптовалютные кошельки на западных криптобиржах