Почему автомобили из Китая дорожают в 3 раза по пути в Беларусь? Глава БАА пошагово объяснил

🎥 Видео

Опубликовано: 24.03.2025 14:28 , Обновлено: 24.03.2025

Председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода в эфире государственного «Первого канала белорусского радио» объяснил, из чего складывается конечная стоимость автомобиля, импортируемого из Китая в Беларусь, на примере Geely Monjaro. Сюжет опубликовал TikTok-аккаунт belradio_1, видео уже собрало 658 тысяч просмотров.

Если у вас нет времени смотреть видео полностью, редакция Telegraf.news пересказала слова эксперта.

Экспортная цена . Варивода предположил, что среднеразмерный внедорожник (уровня Geely Monjaro) стоит в Китае на наши деньги 50 000 рублей. Доставка . Доставка автомобиля на таможенную территорию Республики Беларусь обойдётся примерно в 10 000 рублей (или чуть больше, если везти автовозом). Таможенная пошлина . На легковые автомобили в Таможенном союзе действует пошлина в размере 15%. Итого (с пошлиной и доставкой) пока 69 000 рублей. Утилизационный сбор . Для автомобиля с объёмом двигателя от 1 до 2 литров — 23 575 рублей. Наценка импортёра . Импортёр делает наценку в размере 10% (в видео упомянуто, что «скромный» импортёр не заложит предельные 15 %) от 93,5 тысячи. Получили больше 100 тыс. Дилерская наценка . Добавили ещё 10%. Всё это складывается, и получили итоговую стоимость (без НДС) 110 — 115 000 рублей. Добавили к этому НДС (20 %) и получили около 135 000 рублей .

Пользователи в комментариях к видео отметили, что сопутствующие процедуры (доставка, пошлины, сборы, наценки) обошлись дороже, чем стоимость подорожавшего почти втрое самого автомобиля.

Один из зрителей предложил развивать собственное производство автомобилей в стране, что позволило бы создать новые рабочие места и снизить конечную стоимость машин. Также он предложил начать выпуск Geely Monjaro на заводе под Борисовом.

«Из США дешевле стоит привезти», — написал удивлённый комментатор.

«В Советском союзе за это срок давали», — написал кто-то из пользователей, видимо, имея в виду спекулянтство.