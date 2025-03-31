Доллар и евро пошли вверх в Беларуси. Какого курса "американца" ждать дальше?

Опубликовано: 31.03.2025 15:05 , Обновлено: 31.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 31 марта, доллар, евро и китайский юань подорожали, в то время как российский рубль сдал позиции. Журналист Telegraf.news узнал курсы валют на вторник и прогнозы экспертов по "американцу".

Так, доллар укрепился на 1,46 копейки (+0,47%) до 3,1322 рубля. Евро в свою очередь прибавил 2,37 копейки (+0,71%), его курс на 1 апреля - 3,3696 рубля. Вот как упала валюта РФ и подорожал китайский юань:

100 российских рублей - 3,6457 белорусского (-1,77 копейки, -0,48%),

10 китайских юаней - 4,2632 рубля (+4,85 копейки, +1,15%).

Скриншот: bcse.by

К какому курсу доллару готовиться белорусам?

Эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев считает, что курс “американца”, вероятнее всего, будет держаться на уровне текущих значений на этой неделе. В аналитике для издания Myfin.by он [link href=“https://myfin.by/article/currency/dollar-likhoradit-ot-donalda-trampa-kakikh-kursov-zdat-v-nacale-aprela-prognoz-po-valutam-36537” target=“_blank” rel=“noopener”] допустил [/link] минимальный рост доллара до 3,135 – 3,15 рубля.

По мнению финансового аналитика Александра Шкута, курс белорусского рубля стабилизируется. По его [link href=“https://officelife.media/news/61336-chto-budet-v-aprele-s-rublem-i-bitkoinom-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] прогнозу [/link], озвученному изданию Office Life, в ближайшие недели курс рубля будет находиться в текущем диапазоне, если не повлияют геополитические новости.

Ранее Telegraf.news писал, что на фоне то и дело всплывающих в соцсетях историй белорусов о трудностях со сдачей «старых» или поврежденных долларов США в обменных пунктах глава Национального банка Беларуси Роман Головченко выступил с разъяснениями. Он заверил, что никаких ограничений на прием банкнот старого образца нет, но признал, что с поврежденными купюрами возникла проблема, которой «раньше не было».

«Раньше этой проблемы не было» — Глава Нацбанка объяснил, какие доллары не примут у белорусов в обменниках