Доллар и евро пошли вверх в Беларуси. Что с российским рублем и какого курса "американца" ждать?

Опубликовано: 03.03.2025 14:12 , Обновлено: 03.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 3 марта, доллар и евро продолжили дорожать, а российский рубль снова упал. Журналист Telegraf.news узнал курсы валют на вторник и посмотрел прогноз экспертов по "американцу" на март и на эту неделю.

Так, доллар прибавил 1,89 копейки (+0,59%), его курс на 4 февраля - 3,2223 рубля. Евро в свою очередь подорожал на 1,35 копейки (+0,41%) до 3,3301 рубля. А вот какие курсы валют РФ и Китая:

100 российских рублей - 3,6008 белорусского (-0,91 копейки, -0,25%),

10 китайских юаней - 4,3578 рубля (+1,92 копейки, +0,44%).

Скриншот: bcse.by

Чего ждать белорусам дальше?

Финансовый аналитик Александр Козлов считает, что в марте доллар, скорее всего, будет укрепляться. “Ожидать резких скачков вряд ли стоит, но вектор движения будет направлен именно вверх: в сторону отметки 3,5 рубля. Однако такой уровень в марте вряд ли будет достигнут. Более реалистичный диапазон, по моим оценкам, около 3,3—3,4 рубля за доллар”, - [link href=“https://money.onliner.by/2025/03/03/dollar-v-marte-2025” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] свой прогноз изданию Onliner Козлов.

Он добавил, что средний курс доллара в марте будет около 3,3 рубля, если не произойдет “крупных геополитических потрясений”. По мнению эксперта, сейчас в обменниках “американцев” на сдачу больше, чем когда-либо, так как многие белорусы стали активно сдавать валюту.

“Причиной такого поведения не является потеря интереса к доллару как к сбережению, скорее, это искусственно созданная ситуация. В интернете активно распространяются слухи о якобы существующих проблемах со старыми купюрами, выпущенными до 2006 года”, - сказал Козлов.

Финансовый аналитик Александр Шкут в свою очередь считает, что дальнейшее укрепление белорусского рубля по отношению к доллару ниже Br3,2 “достаточно маловероятно”. “Хотя и может продолжиться на фоне позитивных геополитических новостей. И все же потенциал дальнейшего укрепления ограничен, поскольку он связан с российским рублем”, - [link href=“https://officelife.media/news/60637-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] он свое видение изданию Office Life.

Ранее Telegraf.news писал, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 3 марта спрогнозировали белорусам дальнейший рост заработных плат. При этом одна из главных причин неуклонного роста зарплат, которую назвали специалисты, - это дефицит кадров на рынке страны.

ЕАБР спрогнозировал белорусам рост зарплат и назвал главную причину