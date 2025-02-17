Доллар и евро подорожали в Беларуси. На сколько и какой курс "американца" ждать дальше?

Опубликовано: 17.02.2025 13:54 , Обновлено: 17.02.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 17 февраля, белорусский рубль ослаб по отношению и к доллару, и к евро, и к российской валюте, и к китайскому юаню. Журналист Telegraf.news узнал курсы и прогнозы экспертов по доллару на эту неделю.

Так, “американец” подорожал на 0,1 копейки (+0,04%) до 3,2645 рубля, евро укрепился на 2,3 копейки (+0,68%). Курс европейской валюты на 18 февраля - 3,4092 рубля. Вот что с валютой России и Китая:

100 российских рублей - 3,5401 белорусского (+0,08 копейки, или +0,02%),

белорусского (+0,08 копейки, или +0,02%), 10 китайских юаней - 4,4416 рубля (+0,3 копейки, или +0,07%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса доллара ждать белорусам на неделе?

Финансовый аналитик Александр Шкут считает, что укрепление белорусского рубля последние две недели связано с укреплением российской валюты по отношению к доллару на фоне новостей по урегулированию конфликта в Украине и возможного смягчения санкций.

“Дальнейшее укрепление как белорусского, так и российского рубля по отношению к доллару возможно, но потенциал этого укрепления ограничен”, - [link href=“https://officelife.media/news/60288-budet-li-dollar-po-3-rublya-a-bitkoin-snova-100-tys-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] свой прогноз эксперт в разговоре с изданием Office Life.

По видению Шкута, в ближайшую неделю курс белорусского рубля к доллару, вероятно, будет в диапазоне от 3,2 до 3,3 .

Эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев считает, что в начале недели на белорусском рынке возможен некоторый откат курса доллара вверх, но через два-три дня доллар может подешеветь до 3,25 рубля. По [link href=“https://myfin.by/article/currency/stalo-asno-kuda-dvizetsa-kurs-dollara-i-pocemu-prognoz-po-valutam-35653?utm_source=myfin&utm_medium=organic&utm_campaign=from_main” target=“_blank” rel=“noopener”] прогнозу [/link] Грачеву для издания Myfin.by, курс доллара на российском и белорусском рынках может вернуться к тренду на снижение цены.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя правления ОАО «Сберегательный банк Беларусбанк» Светлана Кожекина 4 февраля дала оценку «востребованности» валюты в белорусской экономике. Узнали, какие валюты, по информации банков, в настоящее время входят в топ-3 у бизнеса и рядовых потребителей.

«Доллары и евро уже не интересны» — В Беларусбанке оценили «востребованность» иностранных валют для экономики