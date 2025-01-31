Доллар достиг минимума за более чем 1,5 месяца. Что с евро и с какими курсами белорусы ушли на выходные?

Опубликовано: 31.01.2025 13:58 , Обновлено: 31.01.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу, 31 января, доллар достиг минимума за более чем полтора месяца. Продолжил падать и евро, а вот российский рубль укрепился по отношению к белорусскому. Редакция Telegraf.news посмотрела, с какими курсами белорусы уходят на выходные и в последний месяц зимы.

Так, доллар опустился до отметки 3,4003 рубля (-1,3 копейки, или 0,38%). В свою очередь евро снизился до 3,5525 рубля (-0,3 копейки, или -0,1%). А вот что с курсами валют России и Китая:

100 российских рублей - 3,4412 белорусского (+0,3 копейки, или +0,11%),

белорусского (+0,3 копейки, или +0,11%), 10 китайских юаней - 4,6674 рубля (-0,7 копейки, или -0,15%).

Напомним, в предыдущую пятницу, 24 января, курсы валют установили такие:

доллар - 3,4147 рубля (то есть -1,4 копейки за неделю),

евро - 3,558 рубля (-0,5 копейки),

российский рубль - 3,4235 (+1,7 копейки за неделю),

китайский юань - 4,6647 (+0,2 копейки).

Ранее Telegraf.news писал, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллару в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако не все так однозначно: эксперт не исключил прилета “какого-то неожиданного черного лебедя”.

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару