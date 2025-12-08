Долго ли продержится доллар ниже 2,9 BYN? Аналитик заявил об «уязвимости» курса в Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.12.2025 07:52 , Обновлено: 08.12.2025

На прошлой неделе национальная валюта Беларуси продолжила укрепляться по отношению к основным иностранным валютам - доллару США и евро. Узнали, как оценивают наметившуюся тенденцию финансовые аналитики - как долго доллар в Беларуси продержится ниже 2,9 рубля и в чём сейчас выгоднее держать финансовую подушку белорусам?

Новая рабочая неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже стартует с долларом на уровне 2,87 рубля . На такое значение в минувшую пятницу курс откатился впервые за 2 года и 7 месяцев. Одновременно с этим евро упал до 3,35 рубля - почти до семимесячного минимума.

По словам финансового аналитика Александра Шкута, на это повлияло устойчивое укрепление российского рубля из-за всё ещё высоких экспортных доходов России (результат сырьевого экспорта и ограниченного импорта) и жесткой денежно-кредитной политики, проводимой российским Центробанком (высокая ключевая ставка делает рублёвые инструменты более привлекательными).

Однако устойчивость нынешнего курса рубля эксперт считает “уязвимой”. По его словам, на него могут повлиять ужесточение санкций в отношении нефтегазового экспорта России, а также финансового и логистического сектора. Это не может не отразиться на валютной выручке, а её снижение, в свою очередь, в долгосрочной перспективе будет оказывать давление на курс. При негативном сценарии, по словам Шкута, курс доллара может вернуться к значениям в 2,9−2,95 рубля .

“Долгосрочным инвесторам и частным лицам имеет смысл сохранять диверсификацию между рублевыми инструментами и активами, номинированными в иностранной валюте, чтобы снизить риски, связанные с возможной волатильностью курса”, - дал практический совет белорусам аналитик в комментарии порталу Office Life.

Между тем, его коллега Михаил Грачев в комментарии другому экономическому порталу Myfin.by заявил, что пока вероятность падения рубля “крайне мала” из-за достигнутого сравнительного баланс на российском финансовом рынке.

По мнению этого финансового аналитика, как минимум на этой неделе белорусский валютный рынок будет держаться уже достигнутых значений. По словам эксперта, незначительная корректировка курса, как в плюс, так и в минус, возможна, но “существенных” изменений белорусам ожидать пока не стоит.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Нацбанк Беларуси сообщил, что в ноябре и компании, и физические лица в стране были чистыми продавцами иностранной валюты. Таким образом, предложение иностранной валюты на внутреннем рынке в ноябре существенно возросло.

В Беларуси в ноябре валюту продавали все. Что происходит?