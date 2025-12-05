В Беларуси в ноябре валюту продавали все. Что происходит?

Опубликовано: 05.12.2025 14:32 , Обновлено: 05.12.2025

Нацбанк Беларуси сообщил, что в ноябре и компании, и физические лица в стране были чистыми продавцами иностранной валюты. Таким образом, предложение иностранной валюты на внутреннем рынке в ноябре существенно возросло.

Белорусские компании-резиденты, которые до этого в основном скупали валюту, в ноябре вернулись к чистым продажам, реализовав на $84,8 млн больше, чем приобрели. Объем проданной валюты составил $3,374 млрд против купленной в размере $3,289 млрд.

А вот граждане последние 9 месяцев остаются чистыми продавцами, и в ноябре ситуация не изменилась. Чистые продажи физлиц в ноябре достигли $144,1 млн (покупка — $1,032 млрд, продажа — $1,176 млрд).

Стоит отметить, что по итогам одиннадцати месяцев белорусские компании с начала года в целом купили валюты на $2 млрд больше, чем продали**. Граждане же страны с января по ноябрь, напротив, **продали валюты на $1,5 млрд больше, чем купили.

Собственно, стабильно высокие чистые продажи иностранной валюты населением на протяжении трех кварталов подряд являются важным фактором, который помогает сдерживать рост курса доллара, что объясняет его удержание ниже отметки в 3 рубля.

А вот смена позиции корпоративного сектора в ноябре — от чистого покупки к чистым продажам — может быть связана с сезонными факторами. Среди них — фиксация валютной выручки экспортерами в конце года или необходимость формирования рублевых средств для налоговых и иных платежей. Тем более на рынке уже сформировались ожидания традиционного снижения курса доллара в декабре.