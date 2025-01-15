Опубликовано: 15.01.2025 13:07 , Обновлено: 15.01.2025

Реальные денежные доходы жителей Беларуси за январь-ноябрь 2024 года выросли на 9,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Речь идёт о суммах, которые остаются у людей после уплаты налогов, сборов, взносов и с учётом инфляции. Проще говоря, это те деньги, на которые реально можно что-то купить.

Кстати говоря, темпы роста доходов остались на уровне января-октября, хотя до этого наблюдалось их ускорение.

Большая часть доходов белорусов — это зарплата (65,5%). Ещё 22% приходится на пенсии, пособия и стипендии. Доходы от предпринимательства и другой деятельности составляют 7,8%, а доходы от собственности (например, сдачи квартиры в аренду) и прочие — всего 4,7%.

Стоит отметить, что по прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в 2024 году реальные доходы населения должны были вырасти как минимум на 3,5%. Таким образом, фактический рост почти в три раза превысил запланированный показатель.

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