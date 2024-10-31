«Дочка» Pfizer обвинила белорусскую фармкомпанию в нарушении своего патента

Опубликовано: 31.10.2024 16:55 , Обновлено: 31.10.2024

Американская компания «Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС» обвинила белорусско-голландское производство «Фармлэнд» в нарушении одного из своих патентов. Исходя из расписания судебных заседаний Верховного суда Беларуси, иск будет рассматривать коллегия по делам интеллектуальной собственности.

Дочернее предприятие фармацевтического конгломерата Pfizer подало иск о пресечении действий, которые нарушают исключительное право на изобретение по евразийскому патенту на формулу белка.

На сайте Евразийской патентной организации сказано, что это изобретение обеспечивает замещённые 2-аминопиридины, пригодные для лечения клеточно-пролиферативных заболеваний. К слову, американская компания зарегистрировала патент ещё в середине 2006 года, передал Интернет-портал Office Life. “Фармлэнд”, в свою очередь, предъявленные обвинения пока не прокомментировала.

[info_b] История «Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС» началась с 1856 года, когда Уильям Уорнер изобрёл пилюлю, покрытую сахаром. Саму компанию зарегистрировали в 1920 году. Она растёт в основном за счёт патентов и покупки других производств. В 2000 году «Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС» стала частью фармацевтического конгломерата Pfizer.

Белорусско-голландская компания «Фармлэнд», которая была создана в 1998 году, является одной из ведущих на отечественном фармацевтическом рынке. По объёмам производства и реализации препаратов входит в четвёрку лидеров фармацевтической отрасли нашей страны. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ограничила поставки говядины одного из крупных белорусских сельскохозяйственных комплексов из-за обнаруженных в мясе бактерий группы кишечной палочки. Претензии у российских проверяющих возникли и к мясу птицы этого же предприятия.

Листерии в птице, кишечная палочка – в говядине. Россельхознадзор ограничил поставки с этого белорусского предприятия