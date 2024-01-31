«Дочка» компании Visa прекратила переводы валюты в Беларусь

Опубликовано: 31.01.2024 15:56 , Обновлено: 31.01.2024

Международная финансовая платформа Currencycloud, которая с 2021 года принадлежит платежной системе Visa, обновила перечень стран, в которых невозможно проводить операции на данной платформе. Среди них оказалась и Беларусь. Внесение новых стран и территорий в список "запретных" в компании аргументировали "обновлением политики борьбы с отмыванием денег" и международными санкциями.

На официальном сайте компании отмечается, что Currencycloud, которая предоставляет банкам и финтехкомпаниям глобальную платформу для обмена валюты для проведения трансграничных платежей, “очень серьезно относится к своим обязанностям”. При этом в компании подчеркнули, что данный список в последствии может измениться.

Помимо переводов в Беларусь, недоступны теперь и переводы через платформу Currencycloud для компаний в Казахстане, а также в Крыму, Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях Украины. Ранее в список также были включены Россия, Северная Корея, Куба, Иран, Ливия, Судан, Южный Судан, Сирия и Венесуэла.

Ранее Телеграф рассказал, что некоторые белорусы в последнее время столкнулись с проблемами при оформлении заказа жилья за границей с помощью популярного международного сервиса бронирования Booking.com. Пользователи сервиса пожаловались, что не могут оплатить бронь по картам некоторых белорусских банков.

Белорусы пожаловались на проблемы с бронированием жилья через Booking

Между тем, Нацбанк Беларуси в конце прошлого года опубликовал постановление №453 под названием “О несанкционированных переводах денежных средств”, которое разрешает организациям, осуществляющим денежные переводы белорусов, блокировать их в отдельных случаях.

Нацбанк разрешил блокировать денежные переводы белорусов. Список правил, как и когда?