До 985 рублей за покос. Слонимское ЖКХ предложило сезонную подработку. Но есть нюанс

Опубликовано: 08.08.2025 16:16 , Обновлено: 08.08.2025

Слонимское жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) пригласило на сезонную подработку по договору подряда на покос травы. Платить на руки пообещали до 985 рублей за покос. Но есть один небольшой нюанс, который может в буквальном смысле вспугнуть потенциальных работников.

Покос травы в этом летнем сезоне в Беларуси стал одним из самых популярных вариантов сезонной подработки, причём не только из-за ужесточившихся требований по благоустройству и содержанию придомовых территорий, но и в силу сложившихся погодных условий. В Беларуси практически весь июль стояла достаточно жаркая погода, которую сопровождали интенсивные дожди - идеальные условия для роста травы.

В результате не успевают белорусы скосить траву в выходные, как к следующим она успевает вымахать выше допустимого уровня в 20 см. Городские и сельские службы ЖКХ эта проблема также не обошла стороной. В результате, многие службы привлекают к этим работам дополнительные “руки”, оформляя желающих подработать по договорам подряда.

Вот и Слонимское ГУП ЖКХ опубликовало подобное объявление, пригласив на работу косцов. Правда, объект для работы некоторые посчитают не самым привлекательным - это сельские кладбища в Гродненской области.

Если за порядок и благоустройство самих могил по закону отвечают родственники усопших, то за общими землями - дорожками, свободными площадками, территорией вокруг кладбища - должны ухаживать местные администрации. К наведению порядка на этих территориях и решили привлечь людей дополнительно.

Стоимость одного покоса в разных агрогородках указана разная и от чего она зависит, не уточняется. Можно предположить, что сумма варьируется от общей площади кладбища. Вот какие суммы на руки предложили желающим подработать:

Сурника 985,97 рубля,

Острово 562,7 рубля,

Селявичи 520,7 рубля,

Мижевичи 515,06 рубля,

Костени 473,73 рубля,

Деревная 348,92 рубля,

Драпово 348,11 рубля,

Сеньковщина 287,86 рубля,

Озерница 266,25 рубля,

Василевичи 238,61 рубля,

Деревянницы 231,83 рубля,

Сосновка 210,43 рубля,

Б.Шиловичи 207,34 рубля,

Партизановка 183,59.

Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник главного управления ЖКХ Витебской области Юрий Дядёло объяснил нюансы оплаты труда работников ЖКХ по комплексной уборке территории — именно так сейчас в Беларуси принято называть дворников. По словам Дядёло, зарплата этих работников сегодня может достигать 3 тыс. рублей, несмотря на то, что эта специальность не требует от человека высокой квалификации. Узнали, что требуется от работника, чтобы выйти на такой уровень зарплаты.

Сколько платят дворникам? Глава Витебского ЖКХ назвал условия для 3 тыс. рублей