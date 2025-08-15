До 634 рублей за билет? Белорусы пожаловались на резко подорожавшие билеты в Вильнюс

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Опубликовано: 15.08.2025 08:25 , Обновлено: 15.08.2025

После отмены ряда рейсов по маршруту Минск-Вильнюс из-за превышения лимита на количество автобусов, пересекающих белорусско-литовскую границу, цены на билеты в этом направлении заметно подросли. Теперь поездка в соседнюю страну для белорусов в некоторых случаях обойдётся в 3 раза дороже прежнего - цена на билеты доходит до 634 рублей.

На резко подскочившую цену на билеты по маршруту Минск-Вильнюс белорусы пожаловались в Threads.

“Что жжжж.. таких цен на автобусный маршрут Минск - Вильнюс я еще не видела”, - написала одна из пользовательниц, сопроводив свой пост скриншотами с сайта-агрегатора цен Intercars.

Впрочем, мониторинг сайта показал, что такие высокие цены заявлены лишь у отдельных перевозчиков и на некоторых сторонних сервисах по продаже билетов на междугородные автобусы. В отдельные дни цены на билеты, действительно, доходят до рекордных 634 рублей за билет, но в остальные дни цена хоть несколько выше, чем на прошлой неделе, но держится в пределах 230-250 рублей . Цены на сентябрь агрегатор и вовсе показывает минимальные - 190 рублей .













Telegram-канал Infotrans Media Belarus привёл в качестве примера цены компании Ecolines: на фоне отмены рейсов некоторых перевозчиков эта компания подняла свои цены примерно на 17%. Если раньше самый дорогой билет в официальном приложении компании можно было купить за 230 рублей, то теперь цены доходят до 270 рублей.

При этом стоимость билетов белорусских перевозчиков по-прежнему остаётся самой выгодной - 190 рублей. Проблема лишь в том, что билетов на рейсы в августе уже не купить - их нет в продаже.

Как пояснила на днях руководитель отдела коммуникаций Минтранса Литвы Аста Дудурите литовскому порталу LRT.lt, согласно постановлению правительства, количество международных автобусных маршрутов было ограничено до 29. По новым правилам, один автобус может совершать лишь по одному рейсу в каждую сторону в рамках конкретного маршрута. Ранее разрешения позволяли выполнять несколько поездок в день, иногда - до пяти-шести рейсов. Старые лицензии действуют до окончания срока, но новые выдаются только с ограничением в один рейс туда и обратно.

[inf]По данным литовского Минтранса, сейчас через пункт пропуска в Медининкае в сутки проходит 44 автобуса — по 22 в каждую сторону, через Шальчининкай — по 18, по 9 в каждую сторону.[/inf]

На этом фоне компания TOKS (Eurolines) поставила на маршруты на Минск двухэтажные автобусы, сообщил Infotrans Media Belarus.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство сообщения Латвии подготовило законопроект, который может ограничить пересечение границы для автобусов, следующих в Беларусь и Россию. Документ вынесен на общественное обсуждение, окончательное решение пока не принято.

Минтранс Латвии предложил запретить нерегулярное автобусное сообщение с Беларусью

Если проект одобрят, то с 15 октября 2025 года может быть введён запрет на нерегулярные пассажирские перевозки. По сути, речь идёт о туристических, чартерных и заказных автобусах, сообщили латвийские СМИ.