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До 500 рублей. Минтруда Беларуси утвердило денежные компенсации за средства реабилитации для инвалидов. Какие справки придётся собрать?

До 500 рублей. Минтруда Беларуси утвердило денежные компенсации за средства реабилитации для инвалидов. Какие справки придётся собрать?
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С 1 января 2025 года в Беларуси начали действовать новые размеры денежной компенсации за самостоятельно купленные технические средства социальной реабилитации (ТССР). Это касается, в частности, людей с инвалидностью по зрению и слуху, а также тех, кому нужны противопролежневые матрацы и другие вспомогательные приспособления.

Размеры компенсаций разные и зависят от вида ТССР. Вот некоторые примеры:

  • Противопролежневый матрац: 95,92 рубля
  • Диктофон (плеер): 152,46 рубля
  • Смартфон с синтезатором речи и навигацией: 307,44 рубля
  • Наручные часы с синтезатором речи в пластиковом/металлическом корпусе: 12/84 рубля
  • Настольные часы с синтезатором речи: 24,40 рубля
  • Телефон с усилителем звука: 500 рублей

[info_b]С полным списком ТССР и суммами компенсаций можно ознакомиться в приказе Министерства труда и социальной защиты № 116 от 27.12.2024.[/info_b]

Если стоимость средства реабилитации меньше установленной суммы компенсации, то вернут только фактические затраты. Если же дороже — то выплатят сумму, указанную в приказе.

Как получить компенсацию?

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в управление (отдел) или центр социального обслуживания населения по месту жительства в течение 3 месяцев после покупки ТССР.

С собой нужно взять:

  • Заявление
  • Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность)
  • Свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным
  • Индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПРА) или заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК)
  • Удостоверение инвалида и вкладыш к нему
  • Чеки, подтверждающие покупку, с обязательным указанием наименования товара (только от белорусских продавцов)
  • Реквизиты банковского счета в белорусских рублях, куда перечислят деньги.

Когда выплатят деньги?

Решение о выплате компенсации принимает специальная комиссия. Деньги перечислят на ваш счёт в течение месяца после принятия положительного решения.

Стоит отметить, что у граждан по-прежнему есть право получить ТССР бесплатно через органы по труду, занятости и социальной защите.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси перечислили четыре периода, которые не включаются в страховой стаж при назначении трудовой пенсии по возрасту.

В Минтруда назвали 4 периода, которые не засчитают белорусам в страховой стаж при назначении пенсии

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