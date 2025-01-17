До 500 рублей. Минтруда Беларуси утвердило денежные компенсации за средства реабилитации для инвалидов. Какие справки придётся собрать?
С 1 января 2025 года в Беларуси начали действовать новые размеры денежной компенсации за самостоятельно купленные технические средства социальной реабилитации (ТССР). Это касается, в частности, людей с инвалидностью по зрению и слуху, а также тех, кому нужны противопролежневые матрацы и другие вспомогательные приспособления.
Размеры компенсаций разные и зависят от вида ТССР. Вот некоторые примеры:
- Противопролежневый матрац: 95,92 рубля
- Диктофон (плеер): 152,46 рубля
- Смартфон с синтезатором речи и навигацией: 307,44 рубля
- Наручные часы с синтезатором речи в пластиковом/металлическом корпусе: 12/84 рубля
- Настольные часы с синтезатором речи: 24,40 рубля
- Телефон с усилителем звука: 500 рублей
[info_b]С полным списком ТССР и суммами компенсаций можно ознакомиться в приказе Министерства труда и социальной защиты № 116 от 27.12.2024.[/info_b]
Если стоимость средства реабилитации меньше установленной суммы компенсации, то вернут только фактические затраты. Если же дороже — то выплатят сумму, указанную в приказе.
Как получить компенсацию?
Чтобы получить деньги, нужно обратиться в управление (отдел) или центр социального обслуживания населения по месту жительства в течение 3 месяцев после покупки ТССР.
С собой нужно взять:
- Заявление
- Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность)
- Свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным
- Индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПРА) или заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК)
- Удостоверение инвалида и вкладыш к нему
- Чеки, подтверждающие покупку, с обязательным указанием наименования товара (только от белорусских продавцов)
- Реквизиты банковского счета в белорусских рублях, куда перечислят деньги.
Когда выплатят деньги?
Решение о выплате компенсации принимает специальная комиссия. Деньги перечислят на ваш счёт в течение месяца после принятия положительного решения.
Стоит отметить, что у граждан по-прежнему есть право получить ТССР бесплатно через органы по труду, занятости и социальной защите.
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